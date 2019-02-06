﻿ Ваше здоровье: пять популярных мифов о виски, Mixnews.lv

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Ваше здоровье: пять популярных мифов о виски (1)

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Несмотря на то, что виски является одним из старейших алкогольных напитков в мире, в Латвии он лишь сейчас начинает отвоевывать себе достойное место, поскольку в нашем обществе все еще царит множество мифов об этом напитке.

Миф 1. Все виски одинаковы на вкус

Woman | 6 февраля 2019 года, 09:41

Если вы попробовали виски лишь единожды, не думайте, что теперь знаете об этом напитке все! На протяжении многих веков производители виски вырабатывали традиции изготовления, создавая разнообразные и непохожие друг на друга сорта.

Вкус напитка варьируется в широчайшем диапазоне - здесь вы можете найти как свежие сладкие, насыщенные ароматами и дымные вкусы, так и цветочные ноты и горькие ароматы. Есть виски, которые, например, отлично сочетаются с сытными мясными блюдами, и напротив – с изысканными десертами! Путешествие в мир виски - это, безусловно, путешествие в мир вкусов и ароматов, где каждый сможет найти себе подходящий!

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Миф 2. Виски – напиток исключительно мужской

Поскольку виски является крепким алкогольным напитком, его чаще всего связывают именно с мужским полом, считая, что этот напиток больше подходит мужчинам.

Однако, этот напиток легко может «найти свое место» и в компании дам. Виски предпочитают многие женщины, в интернете можно найти даже целые посвященные данному напитку блоги, написанные именно женщинами. В них подчеркивается, что этот напиток настолько разнообразен, что им должен наслаждаться любой, независимо от пола.

Миф 3. Виски необходимо употреблять в чистом виде

Хотя классически виски принято употреблять в чистом виде, он также отлично подходит и для приготовления различных алкогольных коктейлей. Разумеется, использовать дымный или полноценный в плане вкуса виски для приготовления сладких и легких коктейлей смысла нет, однако вы можете найти множество достойных рецептов коктейлей, которые подчеркнут тонкие нюансы каждого напитка.

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Миф 4. Виски вреден для организма

В умеренных дозах виски действует как мощный антиоксидант, который помогает организму противостоять болезням сердца и даже останавливать рост раковых клеток. Ведь не зря во времена действия сухого закона в США виски даже законом разрешалось использовать в медицинских целях.

Чрезмерное употребление алкоголя, конечно, здоровью вредит, однако его вред скорее заключается в неправильных привычках употребления алкоголя, чем в самом напитке!

Миф 5. Чем старше виски, тем он лучше

Год производства действительно влияет на цену виски, но утверждать, что «чем старше виски, тем он лучше» нельзя. Выбор виски - это, в первую очередь, вопрос личных предпочтений, а его качество все же больше зависит от процесса изготовления, сырья и технологий, а не возраст.

Комментарии 1
Бирюк1 час назад
Воланд: "недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих".
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