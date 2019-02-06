﻿ Ваше здоровье: пять популярных мифов о виски, Mixnews.lv

Миф 1. Все виски одинаковы на вкус

Woman |

Несмотря на то, что виски является одним из старейших алкогольных напитков в мире, в Латвии он лишь сейчас начинает отвоевывать себе достойное место, поскольку в нашем обществе все еще царит множество мифов об этом напитке.

Если вы попробовали виски лишь единожды, не думайте, что теперь знаете об этом напитке все! На протяжении многих веков производители виски вырабатывали традиции изготовления, создавая разнообразные и непохожие друг на друга сорта.

Вкус напитка варьируется в широчайшем диапазоне - здесь вы можете найти как свежие сладкие, насыщенные ароматами и дымные вкусы, так и цветочные ноты и горькие ароматы. Есть виски, которые, например, отлично сочетаются с сытными мясными блюдами, и напротив – с изысканными десертами! Путешествие в мир виски - это, безусловно, путешествие в мир вкусов и ароматов, где каждый сможет найти себе подходящий!

Миф 2. Виски – напиток исключительно мужской

Поскольку виски является крепким алкогольным напитком, его чаще всего связывают именно с мужским полом, считая, что этот напиток больше подходит мужчинам.

Однако, этот напиток легко может «найти свое место» и в компании дам. Виски предпочитают многие женщины, в интернете можно найти даже целые посвященные данному напитку блоги, написанные именно женщинами. В них подчеркивается, что этот напиток настолько разнообразен, что им должен наслаждаться любой, независимо от пола.

Миф 3. Виски необходимо употреблять в чистом виде

Хотя классически виски принято употреблять в чистом виде, он также отлично подходит и для приготовления различных алкогольных коктейлей. Разумеется, использовать дымный или полноценный в плане вкуса виски для приготовления сладких и легких коктейлей смысла нет, однако вы можете найти множество достойных рецептов коктейлей, которые подчеркнут тонкие нюансы каждого напитка.

Миф 4. Виски вреден для организма

В умеренных дозах виски действует как мощный антиоксидант, который помогает организму противостоять болезням сердца и даже останавливать рост раковых клеток. Ведь не зря во времена действия сухого закона в США виски даже законом разрешалось использовать в медицинских целях.

Чрезмерное употребление алкоголя, конечно, здоровью вредит, однако его вред скорее заключается в неправильных привычках употребления алкоголя, чем в самом напитке!

Миф 5. Чем старше виски, тем он лучше

Год производства действительно влияет на цену виски, но утверждать, что «чем старше виски, тем он лучше» нельзя. Выбор виски - это, в первую очередь, вопрос личных предпочтений, а его качество все же больше зависит от процесса изготовления, сырья и технологий, а не возраст.