Riga Fashion Week: Кого ждать на весенней модной неделе?

Riga Fashion Week: Кого ждать на весенней модной неделе?

Бейонсе и Джей Зи пришли на "Грэмми" вместе со своей дочерью Блу Айви

Бейонсе и Джей Зи пришли на "Грэмми" вместе со своей дочерью Блу Айви