Наряды звезд на церемонии "Золотой глобус" (+ОПРОС)

фото

Woman | 9 января 2017 года, 15:21

На состоявшейся в Лос-Анджелесе 8 января 74-я церемонии награждения кинопремиями "Золотой глобус" звезды не только получили награды, но и продемонстрировали наряды. Разглядываем и в конце статьи голосуем за лучший.

фото

Джессика Бил в Elie Saab Haute Couture.

фото

Лили Коллинз в Zuhair Murad Haute Couture.

фото

Сара Джессика Паркер в Vera Wang.

фото

Победительница конкурсов "Мисс США" и "Мисс Вселенная" Оливия Калпо в Zuhair Murad Haute Couture.

фото

Индийская актриса и модель Приянка Чопра в Ralph Lauren.

фото

Модель Эмили Ратажковски в Reem Acra.

фото

Зои Салдана в Gucci.

фото

Топ-модель Хайди Клум в J.Mendel.

фото

Керри Вашингтон в Dolce&Gabbana.

фото

Бри Ларсон в Rodarte.

фото

Изабель Юппер в Armani Prive.

фото

Джиллиан Андерсон в Jenny Packham.

фото

Хейли Стайнфелд в Vera Wang.

фото

Эмма Стоун в Valentino Haute Couture.

фото

Риз Уизерспун в Atelier Versace.

фото

Наоми Кэмпбелл в Atelier Versace.

фото

Джессика Честейн в Prada.

фото

Блейк Лайвли в Atelier Versace.

фото

Николь Кидман в Alexander McQueen.

фото

София Вергара в Zuhair Murad Haute Couture.

фото

Дрю Бэрримор в Monique Lhuillier.

фото

Моника Беллуччи.

Комментарии