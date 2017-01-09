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На состоявшейся в Лос-Анджелесе 8 января 74-я церемонии награждения кинопремиями "Золотой глобус" звезды не только получили награды, но и продемонстрировали наряды. Разглядываем и в конце статьи голосуем за лучший.

Джессика Бил в Elie Saab Haute Couture.

Лили Коллинз в Zuhair Murad Haute Couture.

Сара Джессика Паркер в Vera Wang.

Победительница конкурсов "Мисс США" и "Мисс Вселенная" Оливия Калпо в Zuhair Murad Haute Couture.

Индийская актриса и модель Приянка Чопра в Ralph Lauren.

Модель Эмили Ратажковски в Reem Acra.

Зои Салдана в Gucci.

Топ-модель Хайди Клум в J.Mendel.

Керри Вашингтон в Dolce&Gabbana.

Бри Ларсон в Rodarte.

Изабель Юппер в Armani Prive.

Джиллиан Андерсон в Jenny Packham.

Хейли Стайнфелд в Vera Wang.

Эмма Стоун в Valentino Haute Couture.

Риз Уизерспун в Atelier Versace.

Наоми Кэмпбелл в Atelier Versace.

Джессика Честейн в Prada.

Блейк Лайвли в Atelier Versace.

Николь Кидман в Alexander McQueen.

София Вергара в Zuhair Murad Haute Couture.

Дрю Бэрримор в Monique Lhuillier.

Моника Беллуччи.