Наряды звезд на церемонии "Золотой глобус" (+ОПРОС)
На состоявшейся в Лос-Анджелесе 8 января 74-я церемонии награждения кинопремиями "Золотой глобус" звезды не только получили награды, но и продемонстрировали наряды. Разглядываем и в конце статьи голосуем за лучший.
Джессика Бил в Elie Saab Haute Couture.
Лили Коллинз в Zuhair Murad Haute Couture.
Сара Джессика Паркер в Vera Wang.
Победительница конкурсов "Мисс США" и "Мисс Вселенная" Оливия Калпо в Zuhair Murad Haute Couture.
Индийская актриса и модель Приянка Чопра в Ralph Lauren.
Модель Эмили Ратажковски в Reem Acra.
Зои Салдана в Gucci.
Топ-модель Хайди Клум в J.Mendel.
Керри Вашингтон в Dolce&Gabbana.
Бри Ларсон в Rodarte.
Изабель Юппер в Armani Prive.
Джиллиан Андерсон в Jenny Packham.
Хейли Стайнфелд в Vera Wang.
Эмма Стоун в Valentino Haute Couture.
Риз Уизерспун в Atelier Versace.
Наоми Кэмпбелл в Atelier Versace.
Джессика Честейн в Prada.
Блейк Лайвли в Atelier Versace.
Николь Кидман в Alexander McQueen.
София Вергара в Zuhair Murad Haute Couture.
Дрю Бэрримор в Monique Lhuillier.
Моника Беллуччи.