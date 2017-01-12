Woman |

По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 свадеб 2016 года.

На первом месте -- бракосочетание голливудских звезд Евы Мендес и Райана Гослинга. Актеры, живущие вместе с 2011 года (на верхнем фото) и имеющие двух дочерей, тайно поженились в июле 2016-го, устроив прием только для самых близких на заднем дворе своего особняка в районе Холливуд Хиллз.

Второе место -- у свадьбы российского актера Сергея Безрукова и режиссера Анна Матисон. Пара поженилась в марте 2016-го, а уже в июле Анна родила Сергею дочь Машу.

На третьей позиции -- свадьба певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Предельно засекреченное от прессы бракосочетание состоялось в июне 2016 года.

Четвертое место -- у свадьбы Елены Ваенги и музыканта Романа Садырбаева. В сентябре этого года Елена наконец решилась выйти замуж за отца своего четырехлетнего сына Вани.

Замыкает топ-5 свадеб 2016 года бракосочетание российского футболиста Андрея Аршавина и его подруги Алисы Казьминой. Аршавин женился на женщине с двумя детьми, оставив троих родных детей от гражданского брака с Юлией Барановской.

Фото: Instagram