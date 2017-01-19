Церемония People's Choice Awards 2017: награды и наряды (+ОПРОС)
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград People's Choice Awards, которую часто называют "народным "Оскаром", поскольку фаворитов выбирают не кинокритики и эксперты, а самые обыкновенные люди путем интернет-голосования.
В этом году народной награды впервые удостоилась певица и актриса Дженнифер Лопес, победившая в номинации "Лучшая актриса криминальной теледрамы" (роль в сериале "Оттенки синего").
Также награды получили Роберт Дауни ("Лучший актер экшнов"), Блейк Лайвли ("Лучшая драматическая киноактриса") и София Вергара ("Лучшая актриса телекомедий").
Приятно удивил публику Джонни Депп. Актер получил титул "Самая любимая икона кинематографа" и, принимая награду, сердечно поблагодарил поклонников за поддержку в "трудные времена", намекая на свой скандальный развод.
Ну а теперь посмотрим на наряды, которые звезды выбрали для церемонии. Раздать "награды" им вы можете сами, проголосовав в конце статьи за лучший образ.
Сара Джессика Паркер, снявшаяся в сериале "Развод" и победившая в номинации "Любимая актриса сериала", в платье J Mendel.
Блейк Лайвли в Elie Saab.
Дженнифер Лопес в Reem Acra.
Актриса Приянка Чопра (победительница в номинации "Любимая драматическая телеактриса") в Sally LaPointe.
Кристен Белл ("Лучшая актриса в новом сериале") в Rasario.
Актриса Эшли Грин в Jeffrey Dodd.
Актриса Джейми Чон в Martha Medeiros.
Актриса Руби Роуз в Veronica Beard.
София Вергара в Marchesa.
Актриса и модель Яра Шахиди в Off-White.
Актриса Виктория Джастис в Yousef Al-Jasmi.
Актриса Эли Лартер в Zac Posen.