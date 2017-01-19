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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград People's Choice Awards, которую часто называют "народным "Оскаром", поскольку фаворитов выбирают не кинокритики и эксперты, а самые обыкновенные люди путем интернет-голосования.

В этом году народной награды впервые удостоилась певица и актриса Дженнифер Лопес, победившая в номинации "Лучшая актриса криминальной теледрамы" (роль в сериале "Оттенки синего").

Также награды получили Роберт Дауни ("Лучший актер экшнов"), Блейк Лайвли ("Лучшая драматическая киноактриса") и София Вергара ("Лучшая актриса телекомедий").

Приятно удивил публику Джонни Депп. Актер получил титул "Самая любимая икона кинематографа" и, принимая награду, сердечно поблагодарил поклонников за поддержку в "трудные времена", намекая на свой скандальный развод.

Ну а теперь посмотрим на наряды, которые звезды выбрали для церемонии. Раздать "награды" им вы можете сами, проголосовав в конце статьи за лучший образ.

Сара Джессика Паркер, снявшаяся в сериале "Развод" и победившая в номинации "Любимая актриса сериала", в платье J Mendel.

Блейк Лайвли в Elie Saab.

Дженнифер Лопес в Reem Acra.

Актриса Приянка Чопра (победительница в номинации "Любимая драматическая телеактриса") в Sally LaPointe.

Кристен Белл ("Лучшая актриса в новом сериале") в Rasario.

Актриса Эшли Грин в Jeffrey Dodd.

Актриса Джейми Чон в Martha Medeiros.

Актриса Руби Роуз в Veronica Beard.

София Вергара в Marchesa.

Актриса и модель Яра Шахиди в Off-White.

Актриса Виктория Джастис в Yousef Al-Jasmi.

Актриса Эли Лартер в Zac Posen.