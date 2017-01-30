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В Лос-Анджелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards), на которой звезды "размялись" перед "Оскаром" -- и по части наград, и по части нарядов.

В главной номинации - "Лучший актерский состав" - победила картина "Скрытые фигуры"(Hidden Figures) американского режиссера Теда Мелфи. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о первых женщинах-ученых NASA, афроамериканках, сыгравших важную роль в подготовке первого орбитального пилотируемого полета США.

Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Ла-Ла Ленд" (у ленты -- 7 "Золотых Глобусов" и 14 номинаций на "Оскар"), получила награду в номинации "Лучшая женская роль", а Дензел Вашингтон признан лучшим актером за главную роль в ленте "Ограды" (Fences).

Подробнее со списком победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ, а мы, пожалуй, перейдем к нарядам звезд.

Актриса Мишель Уильямс в Louis Vuitton.

Актриса София Вергара в Zuhair Murad.

Звезда сериала "Аббатство Даунтон" Мишель Докери в Elie Saab.

Звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун в Alexander McQueen.

Актриса и певица Тараджи Пендон Хенсон в Reem Acra.

Актриса Кейли Куоко в Marchesa.

Актриса Кирстен Данст в Dior.

Сальма Хайек в Gucci.

Актриса Эми Адамс в Brandon Maxwell.

Актриса Керри Вашингтон в Roberto Cavalli Couture.

Актриса Эмили Блант в Roberto Cavalli.

Актриса Натали Портман в Dior.

Актриса Кейт Хадсон в Dior.

Мэрил Стрип в Valentino.

Николь Кидман в Gucci.