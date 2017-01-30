Звезды на вручении премии Гильдии киноактеров США: кто в чем (1)
В Лос-Анджелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards), на которой звезды "размялись" перед "Оскаром" -- и по части наград, и по части нарядов.
В главной номинации - "Лучший актерский состав" - победила картина "Скрытые фигуры"(Hidden Figures) американского режиссера Теда Мелфи. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о первых женщинах-ученых NASA, афроамериканках, сыгравших важную роль в подготовке первого орбитального пилотируемого полета США.
Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Ла-Ла Ленд" (у ленты -- 7 "Золотых Глобусов" и 14 номинаций на "Оскар"), получила награду в номинации "Лучшая женская роль", а Дензел Вашингтон признан лучшим актером за главную роль в ленте "Ограды" (Fences).
Подробнее со списком победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ, а мы, пожалуй, перейдем к нарядам звезд.
Актриса Мишель Уильямс в Louis Vuitton.
Актриса София Вергара в Zuhair Murad.
Звезда сериала "Аббатство Даунтон" Мишель Докери в Elie Saab.
Звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун в Alexander McQueen.
Актриса и певица Тараджи Пендон Хенсон в Reem Acra.
Актриса Кейли Куоко в Marchesa.
Актриса Кирстен Данст в Dior.
Сальма Хайек в Gucci.
Актриса Эми Адамс в Brandon Maxwell.
Актриса Керри Вашингтон в Roberto Cavalli Couture.
Актриса Эмили Блант в Roberto Cavalli.
Актриса Натали Портман в Dior.
Актриса Кейт Хадсон в Dior.
Мэрил Стрип в Valentino.
Николь Кидман в Gucci.