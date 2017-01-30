Звезды на вручении премии Гильдии киноактеров США: кто в чем (1)

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Woman | 30 января 2017 года, 17:55

В Лос-Анджелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards), на которой звезды "размялись" перед "Оскаром" -- и по части наград, и по части нарядов.

В главной номинации - "Лучший актерский состав" - победила картина "Скрытые фигуры"(Hidden Figures) американского режиссера Теда Мелфи. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о первых женщинах-ученых NASA, афроамериканках, сыгравших важную роль в подготовке первого орбитального пилотируемого полета США.

Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Ла-Ла Ленд" (у ленты -- 7 "Золотых Глобусов" и 14 номинаций на "Оскар"), получила награду в номинации "Лучшая женская роль", а Дензел Вашингтон признан лучшим актером за главную роль в ленте "Ограды" (Fences).

Подробнее со списком победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ, а мы, пожалуй, перейдем к нарядам звезд.

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Актриса Мишель Уильямс в Louis Vuitton.

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Актриса София Вергара в Zuhair Murad.

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Звезда сериала "Аббатство Даунтон" Мишель Докери в Elie Saab.

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Звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун в Alexander McQueen.

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Актриса и певица Тараджи Пендон Хенсон в Reem Acra.

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Актриса Кейли Куоко в Marchesa.

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Актриса Кирстен Данст в Dior.

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Сальма Хайек в Gucci.

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Актриса Эми Адамс в Brandon Maxwell.

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Актриса Керри Вашингтон в Roberto Cavalli Couture.

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Актриса Эмили Блант в Roberto Cavalli.

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Актриса Натали Портман в Dior.

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Актриса Кейт Хадсон в Dior.

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Мэрил Стрип в Valentino.

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Николь Кидман в Gucci.

Источник: Сплетник
Комментарии 1
Марианна1 час назад
Как ужасно они все одеты! Просто ужас!
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