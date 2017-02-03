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Вчера в Лос-Анджелес состоялась долгожданная премьера эротической драмы "На 50 оттенков темнее". Исполнительница главной роли в фильме Дакота Джонсон появилась на красной дорожке в пикантном наряде, под которым очевидно отсутствовало нижнее белье.

В продолжении саги "50 оттенков серого", помимо Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана, сыграли Ким Бейсингер, а также Белла Хиткот и Рита Ора.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

Всем звездным составом актеры прошлись по красной ковровой дорожке. В окружении Джейми Дорнана, кроме Дакоты Джонсон в пудровом платье Valentino с глубочайшим декольте, юная Белла Хиткот в золотистом мини Saint Laurent, игривая Рита Ора в платье со шлейфом Giambattista Valli и Ким Бейсингер.

Дакота Джонсон.

Ким Бейсингер.

Рита Ора.

Белла Хиткот.

По сюжету в новом фильме главной героине Анастейше Стил придется встретиться с бывшими пассиями Кристиана Грея и противостоять их гневу и зависти, а у Грея, в свою очередь, тоже появится конкурент.

В Риге премьера "На 50 оттенков темнее" назначена на 8 февраля.