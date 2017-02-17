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Традиционно после церемонии вручения премии «Оскар» следует Губернаторский бал с пышным банкетом. Готовиться к нему начинают заранее. В этом году на балу ожидается почти 1500 гостей, которым обещают сервис класса люкс.

Шеф-повар события Вольфганг Пак рассказал журналистам, что будет ждать звезд на балу. По его словам, команда профессионалов будет готова приготовить все, что угодно по желанию любого из гостей: «Если вы захотите съесть пять картофелин с икрой, мы дадим вам пять картофелин с икрой. Если захотите тушеных ребрышек или пирог с курятиной, бургер с японской говядиной или просто какую-нибудь пиццу — все что угодно — мы это для вас приготовим».

Шеф-повар "Оскара" Вольфганг Пак

При этом, разумеется, на банкете будет и официально утвержденное меню. В этом году оно включает попкорн со съедобным золотом, фалафель из сладкого горошка, такос с клубнями таро, креветками и манго, острые гужеры (сырные булочки) с порошком из черного трюфеля, корн-доги из лобстера, пасту аньолотти с пастернаком и другие изысканные блюда.

Основной акцент будет сделан на рыбу и сыр, также в меню будет немало блюд японской кухни. Для «оскаровского» стола закупили 3500 конусов из пасты мисо, 350 фунтов атлантического тунца, 7500 креветок, а также 15 фунтов трюфелей и 150 фунтов рукколы. Закуска из копченого лосося будет выполнена в форме силуэта статуэтки «Оскара» — это традиция банкетов.

На десерт предложат шоколадные фонданы, вафли а-ля торт «Красный бархат», леденцы со вкусом карамельного капуччино (опять-таки в форме «Оскара») и разнообразные конфеты ручной работы.

К столу подадут шампанское Piper-Heidsieck лимитированного выпуска (каждому гостю подарят бутылку этого шампанского) и вина с личной винодельни Френсиса Форда Копполы. Также бармены смогут смешать любой коктейль по желанию гостя.

Источник: HDFASHION