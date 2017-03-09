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В канун Международного женского дня бренд La Perla собрал поклонников и гостей в престижном рижском автосалоне. Красивые машины, красивые женщины и даже мужчины в красивых пеньюарах и гости в золоченых штиблетах - загляденье.

Свежие устрицы, хумус из каштанов и "Вдова Клико" отлично шли под новую весенне-летнюю коллекцию белья, счастливчики выигрывали призы, остальные уплетали безе из морских гребешков и приценивались.

Нижнее белье, домашняя и пляжная одежда от Lа Perla во всем мире считаются синонимом итальянского шика и эксклюзивности.

La Perla выбирают звезды мировой величины, например, Дженнифер Энистон, Леди Гага, Кейт Мосс, Бейонсе, Анджелина Джоли, а бутики марки находятся в самых престижных кварталах мировых столиц моды – на виа Монтенаполеоне в Милане, рю Фобур Сант-Оноре в Париже, авеню Мэдисон в Нью-Йорке. И теперь каждая из нас в любой момент может пополнить ряды самых звездных поклонниц марки.

Гости мероприятия

Текст: Евгения Шафранек Фото: Аркадий Глухих (пресс-фото)