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Хотелось бы так сказать о демографии, но нет, речь пойдет о магазинах. В торговом парке «Альфа» пополнение — на днях здесь открылся новый салон обуви и аксессуаров bugatti (именно салон, а не то, что вы там себе подумали!).

В таких вещах главное создать атмосферу, вовремя открыть шампанское и пригласить правильных людей, потому что неправильные свои лицом да в Охотном ряду все картину испортят.

Событие посетили фешн-блогер Майя Арманева, певец Маркус Рива и стилист Сергей Хатанзейский, оценив новую коллекции и выбрав себе по паре стильных ботинок. Теперь мы можем спать спокойно, зная, что на улицах города не встретишь босоногих селибрити.

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