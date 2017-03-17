Состояние самого завидного жениха в мире оценивается в 20 млрд долларов
Woman | 17 марта 2017 года, 14:40
фото: instagram.com/tmski
25-летний принц Матин — четвертый сын правителя Брунея Хассанала Болкиаха — его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. У Матина есть семь сестер и четыре брата.
В 2011 году принц окончил Королевскую военную академию Сандхерст и имеет звание второго лейтенанта. По некоторым данным, принц владеет несколькими иностранными языками, в частности английским, французским, арабским и итальянским.
Брунейский принц любит активный отдых. В свободное время он уделяет внимание плаванию, игре в поло, боксу и горным лыжами. Раньше Абдул Матин немало времени проводил на футбольном поле — он играл за команду Брунея AM Gunners.
По материалам: РИАНовости