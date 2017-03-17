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фото: instagram.com/tmski

25-летний принц Матин — четвертый сын правителя Брунея Хассанала Болкиаха — его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. У Матина есть семь сестер и четыре брата.

A post shared by Mateen (@tmski) on Feb 5, 2017 at 6:53am PST

В 2011 году принц окончил Королевскую военную академию Сандхерст и имеет звание второго лейтенанта. По некоторым данным, принц владеет несколькими иностранными языками, в частности английским, французским, арабским и итальянским.

A post shared by Mateen (@tmski) on Dec 20, 2016 at 10:28am PST

Брунейский принц любит активный отдых. В свободное время он уделяет внимание плаванию, игре в поло, боксу и горным лыжами. Раньше Абдул Матин немало времени проводил на футбольном поле — он играл за команду Брунея AM Gunners.

A post shared by Mateen (@tmski) on Nov 29, 2016 at 6:40am PST

A post shared by Mateen (@tmski) on Nov 12, 2016 at 6:57am PST

По материалам: РИАНовости