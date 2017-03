Woman |

Вчера в магазин Marella в торговом центре "Spice" можно было попасть только по пригласительным.

И все для того, чтобы не каждый макаруны-кактусы ел от restau-rateur, подпевал "I'm an Englishman in New York", угощался коктейлями с текилой от bar.department, делал селфи на фоне калифорнийской пустыни, дегустировал шампанское Charles Dufour и Larmandier-Bernier Longitude, и рассматривал наряды модниц.

На самом деле, меньше всего времени народ уделял новой коллекции Marella, ради которой, собственно, и случился весь этот сыр-бор. Но это не значит, что наряды на вешалках были плохими - просто программа была насыщенной, а все свободное пространство было забито модниками и модницами.

И все-то в милитари, и все-то колготах в сетку, и все-то умеют красиво для фото шею согнуть. Очень было здорово. Мы там тоже накрашенными глазами в объективы фотокамер всматривались, поэтому обновки Marella сейчас будет на снимках разглядывать.

