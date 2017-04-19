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Уже традиционная гаражная распродажа гардеробов рижских модниц, пополнилась еще деталями интерьера и пройдет в этот раз 22 апреля.

Светские львицы освободят гардероб, другие львицы и простые смертные смогут закупиться к лету модной и качественной одеждой, трендовыми аксессуарами и теперь еще деталями интерьера.

Как обычно, на прилавках будут собраны лучшие наряды модниц со скидкой до 90%! И найти что-то для себя смогут не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины, и дети. Последних, кстати, ждет красота от латвийского бренда Mimimi.

Кстати, в этот раз на распродажу будут выставлены не только малопользованные или новые вещи из личных гардеробов, но и предметы "с биркой", представленные магазином интерьера MEGALUKS и обувным салоном TАMARIS.

Но самое главное, что "гаражная распродажа" идет на благое дело - в поддержку паралимпийцев - команды по «волейболу сидя».

Организаторы мероприятия: «Сборная Латвии по "волейболу сидя" этой осенью будет участвовать на Чемпионате Европы. Государство деньги выделяет, но стоит ли рассказывать, что их недостаточно? Эти ребята – люди с ограниченными способностями, но они настоящие спортсмены-энтузиасты, сила духа которых поражает, воодушевляет, заставляет гордиться такими спортсменами!

Впереди команду ждет ряд подготовительных проверочных турниров, расходы на которые они должны оплатить сами. Мы хотим им помочь. И мы можем! Без контрольных проверочных матчей, без формы – эти спортсмены придут к Чемпионату обезоруженными. Давайте соберем деньги, давайте действовать!».

Участники проекта: Алмаза Пирха, Марина Дорошенко, Юлина Лопатина, Ольга Асмыкович, Анастасия Дзех, Виктория Гондельман, Ольга Павлова, Света Сидякина, Алена Кошель, Екатерина Жукова, Рената Данилина.

Гаражная распродажа пройдет 22 апреля с 11.00 до 16.00 по адресу Рига, ул. Бривибас 137