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Эндрю Логан - адепт альтернативной моды, третье десятилетие поражает зрителей своими фантастическими шоу гостил в Риге. Конкретней: представил публике коллекцию своих работ в бутике BOLD. И увидеть ее можно до конца мая.

Понятно дело, что такое мероприятие наша светская публика пропустить не могла, поэтому отменила все важные дела и отправилась созерцать прекрасное и самого прекрасного Эндрю Логана.

Он, кстати, художник, который не только создает нестандартные вещи, но и человек, который нестандартно мыслит.

В одном из интервью мастер признался, что не может представить искусство без цветов, ведь мы приписываем им так много значений – настроений, ассоциаций. "Мне кажется странным, что художники часто одеваются в черное с головы до ног – если хочется быть «над цветом», то почему бы не носить белое?"

И особенно приятно, что Эндрю заглянул к нам, в наш уголок, где большинство людей одеваются серенько в серенькое, потому что он буквально воспевает жизнь в своих работах, стараясь привнести больше ярких красок в жизнь. Ведь жизнь - одна и хочется прожить ее радостно.

Эндрю Логан родился в Оксворде в 1945 года. В 9 лет Логан попал в музей археологии, живописи и изделий из серебра при Оксфордском университете на выставку коллекции произведений искусства Египта. Именно эта экспозиция произвела на мальчика огромное впечатление и, возможно, повлияла на его выбор профессии.

Он – скульптор, художник, декоратор, дизайнер ювелирных украшений, поклонник зеркала, как материала в своем творчестве и создатель нашумевшего в свое время конкурса "Альтернативная Мисс Мира".