В салоне Pasaules Optika "отгуляли" новую коллекцию очков

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Woman | 29 мая 2017 года, 10:23

С наступлением тепла светская публика перебралась на террасы, поближе к морю и солнечным очкам. Салоны очков Pasaules Optika эту народную слабость отлично знают, и очередной раз из обычной презентации устроили настоящий перформанс.

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Было бы грустно и скучно просто представить новую коллекцию итальянских брендов, гораздо более действенно согнать светских львиц, блогеров и модников на фуршет, шоу мимов да поближе к воздушным шарикам.

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Такой ход конём всегда работает на ура - мероприятие закончилось, а инстаграм еще пополняется селфи и хештегами. Правда, не в таком количестве, наверное, как хотелось бы оптике. Вялая у нас публика.

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Фидбек от наших блогеров с очках PRADA, MIU MIU, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana и Versace - приводим ниже. Заодно и проверим, кто у нас самый популярный и активный.

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Но надо признать, что профессиональные снимки - гораздо более информативные.

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