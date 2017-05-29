Woman |

С наступлением тепла светская публика перебралась на террасы, поближе к морю и солнечным очкам. Салоны очков Pasaules Optika эту народную слабость отлично знают, и очередной раз из обычной презентации устроили настоящий перформанс.

Было бы грустно и скучно просто представить новую коллекцию итальянских брендов, гораздо более действенно согнать светских львиц, блогеров и модников на фуршет, шоу мимов да поближе к воздушным шарикам.

Такой ход конём всегда работает на ура - мероприятие закончилось, а инстаграм еще пополняется селфи и хештегами. Правда, не в таком количестве, наверное, как хотелось бы оптике. Вялая у нас публика.

Фидбек от наших блогеров с очках PRADA, MIU MIU, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana и Versace - приводим ниже. Заодно и проверим, кто у нас самый популярный и активный.

A post shared by anii_lv (@anii_lv) on May 25, 2017 at 8:26am PDT

A post shared by Julija Zolberga (@julijazolberga) on May 25, 2017 at 10:02am PDT

A post shared by Diana Payton (@dianapayton) on May 25, 2017 at 9:00am PDT

A post shared by Ilze Jankovska (@ilzejankovska) on May 25, 2017 at 9:32am PDT

A post shared by Julija Zolberga (@julijazolberga) on May 25, 2017 at 8:50am PDT

A post shared by HATANZEYSKY (@hatanzeysky) on May 25, 2017 at 9:03am PDT

A post shared by Ilze Līkuma (@sieviskiba_makeup_angel) on May 25, 2017 at 11:41am PDT

A post shared by Ketija Senberga (@kechups) on May 25, 2017 at 1:16pm PDT

A post shared by Ilze Līkuma (@sieviskiba_makeup_angel) on May 25, 2017 at 8:52am PDT

A post shared by Arta (@arta_pro) on May 25, 2017 at 8:44am PDT

A post shared by SANITA TABITHA (@thetabitha_blog) on May 25, 2017 at 12:16pm PDT

A post shared by SANITA TABITHA (@thetabitha_blog) on May 27, 2017 at 8:15am PDT

A post shared by Madara Lieciniece (@callmemaddieofficial) on May 25, 2017 at 1:07pm PDT

A post shared by Ilze Līkuma (@sieviskiba_makeup_angel) on May 25, 2017 at 10:13am PDT

A post shared by Евгения (@zheshechka) on May 25, 2017 at 8:47pm PDT

Но надо признать, что профессиональные снимки - гораздо более информативные.