В салоне Pasaules Optika "отгуляли" новую коллекцию очков
С наступлением тепла светская публика перебралась на террасы, поближе к морю и солнечным очкам. Салоны очков Pasaules Optika эту народную слабость отлично знают, и очередной раз из обычной презентации устроили настоящий перформанс.
Было бы грустно и скучно просто представить новую коллекцию итальянских брендов, гораздо более действенно согнать светских львиц, блогеров и модников на фуршет, шоу мимов да поближе к воздушным шарикам.
Такой ход конём всегда работает на ура - мероприятие закончилось, а инстаграм еще пополняется селфи и хештегами. Правда, не в таком количестве, наверное, как хотелось бы оптике. Вялая у нас публика.
Фидбек от наших блогеров с очках PRADA, MIU MIU, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana и Versace - приводим ниже. Заодно и проверим, кто у нас самый популярный и активный.
Но надо признать, что профессиональные снимки - гораздо более информативные.