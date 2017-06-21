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Что вам известно за настоящий гламур? Да ничего, если вы не были в субботу на грандиозной тусовке Gourmet Fair, организованной ресторанной сетью Resto-rātors cовместно с MOЁT PARTY DAY

Сеть принадлежит одному из самых молодых латвийских обитателей Forbes Виктору Равдиве. А Виктор полумерами не мерит. Если уж собирается "взорвать танцпол" - держи ухо востро, карман шире, а душу нараспашку.

В честь юбилея Resto-rātors 4 булдурская линия с четырех пополудни была огорожена и заставлена лотками всех ресторанов, которые принадлежат Виктору.

Гости ели и пили, ели и пили, сидели, курили, по-китайски говорили, чтобы потом снова есть и пить. Это была прекрасная возможность почувствовать себя настоящим животным только очень нарядным.

На многих фотографиях с гостями сам Виктор Равдиве выглядит так, словно у него украли паспорт и заставили фотографироваться. Но это не так. Просто под конец действа главный виновник торжества стал уставать.

Зато приглашенным гостям утомление едва ли было знакомо: за диджейским пультом сам Федор сам Фомин, на море - волны и закат, на улице - редкое местное лето, шампанское - рекой, еда - горой. Ну как тут устать? Работы непочатый край!

Фланировали по юрмальскому променаду все и еще немного больше: предприниматели, бизнесмены, просто женщины предпринимателей и бизнесменов, спортсмены, банкиры, журналисты, рестораторы, шеф-повара и другие любители развлечений. Одно радовало - не было вечно голодных бьюти-блогеров. Не тот уровень. Наверное, поэтому еды хватило на всех.

В общем, можно смело заявить, что Виктор поднял планку светских развлечений на такой олимпийский уровень, что вряд ли ему кто-то теперь составит конкуренцию. Он теперь сам себе как-то конкуренцию должен составить. Впереди же новые юбилеи.

Автор: Евгения Шафранек, фото: пресс-фото