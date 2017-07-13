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Недавно в Риге прошло культурно-просветительское мероприятие. Шучу. Случилась обычная тусовка, куда пришел каждый уважающий себя фешн-бьюти и на всякий случай гурмэ-блогер. Дело в том, что в США уже шестой год подряд проходит конкурс визажа FACE Awards. В Балтии подобное событие - впервые.

Текст: Евгения Шафранек

Подать заявку на участие мог каждый, кто любит мазать на себя все: от тонального крема до черничной помады.

Таких любителей мейкапа оказалось 113 человек. Маловато на всю страну, конечно, но, глядя на фотографии, понимаешь: теперь ты видел все.

И даже среди этого мейкап-мрака жюри отобрало двадцать сильных работ, провело конкурс, выявило победителя, которым стал загадочный персонаж Amundavis (тут мы не можем точно сказать: это имя, фамилия или латинское ругательство).

Чемпион всея визажного конкурса получил хрустальную фаллическую статуэтку, и теперь отправится принимать участие в FACE Awards 2017 в сам Лос, сам Анджелес.

По мне, я бы большую часть наших бьюти-блогеров отправила за океан, да там бы и оставила. Глядишь, научились бы не лепить на себя все подряд, а действительно наносить макияж.

Хотя, возможно, весь этот чудовищный треш - красиво, просто я ни черта не смыслю в колбасных обрезках. Все-таки я не настоящий сварщик.