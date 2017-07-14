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В начале лета в самом сердце «посольского района», на улице Пумпура, 2, открылась новая художественная галерея «Museum.lv un Grata JJ».

Причем открылась с крайне амбициозными целями — собирать здесь работы современных латвийских художников и самые перспективные отправлять в швейцарскую галерею. Которая тоже принадлежит той самой Grata JJ. Прямо на берегу Женевского озера наши макслиниеки будут надеяться на богатого покупателя. А впрочем, об этом мы уже писали.

Текст: Евгения Шафранек

Вчера культурный центр «Grata JJ» познакомил публику уже со второй выставкой известных латвийских художников. Причем акцент на тех, кто формировался в период независимости Латвийской республики.

Как к этой группе относится, например, директор Латвийской художественной академии Алексей Наумов - трудно сказать. Но как-то относится.

Организаторы уверены, что посетив новую экспозицию «Atklāšana #2» вы сможете найти ответы на множество важных вопросов.

Например, в какие цвета и формы одет наш мир? Какими красками и энергиями он живет? Что вы чувствуете и как воспринимаете окружающее вас пространство?

Так что это арт-каляки-маляки, а серьезное творчество и нечего тут нос воротить, нужно стоять, смотреть, думать, экспрессировать, искать смысл, форму и только потом выход из художественной залы.