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Как посмотришь, так в Риге светская жизнь бурлит. А приглядишься, тю, одни и те же лица. Вот и на арт-мероприятие "эпатажного" художника Даррена Кейна собрались все те самые лица.

Эпатажный, кстати, не зря в кавычках. Кто-то вдруг решил, что подобный стрит-арт - очень круто, непременно востребовано, профессионально и вообще повод надеть лучшую помаду. И как-то легко молва подхватила новость и разнесла по свету. Ну, не по свету, по нашей маленькой, но гордой. Но разнесла.

В местечке "Pagalms", недалеко от парка Кронвальда, художник с размахом провёл мероприятие. Говорят, было аж триста гостей. Почти деловой приём. И новенькие работы художника можно увидеть в "Пагалмсе" еще две недели - до конца сентября.

Сам художник нарисовал "шедевр" на огромном холсте и "шедевры" чуть поменьше и чуть скромнее на кожаных куртках. Знать бы в студенчестве, что за надпись на джинсах можно было срубить деньжат, уже бы купались в золотых джакузи.

Профессора Латвийской академии художеств дарованию дали от ворот поворот. А вот пиар-агенства пригрели бедного мастера. И даже уверяют, что его труды - эдакие зарисовки в тетради, которые трансформировались в рисунки на всем, что подвернется под руку: от стульев и этажерок до стен соседского дома.

Художник тоже скромен и не претендует на славу. Просто заявил, что все меняется и стрит-арт уже можно найти в Лувре. Немного волнуемся за Париж...