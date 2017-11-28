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Белое пальто, в котором невеста британского принца Гарри Меган Маркл вышла к прессе после объявления о помолвке, внезапно стало хитом продаж в интернете. Об этом сообщает WWD.

Пальто с поясом ценой 750 долларов выпущено канадской фирмой Line. По словам главы компании Джона Маскета, весь запас одежды раскупили в считаные минуты, при этом клиенты несколько раз обрушили сайт бренда.

So honoured to see Meghan Markle wearing our coat for her official engagement to Prince Harry. A post shared by LINE (@linethelabel) on Nov 27, 2017 at 1:49pm PST

Маскет сообщил, что модель пальто, ранее не имевшая собственного названия, в дальнейшем будет продаваться как Meghan — в честь Маркл.

«Мы небольшая компания, и сейчас конец сезона, так что у нас не было большого количества таких пальто на складе. К тому же, они все шьются вручную. Мы уже заказали пошив новой партии, так что вскоре модель вновь появится в магазинах. Я не ожидал, что Меган выберет наше пальто для такого события. Она принесла в Лондон немного Канады», — прокомментировал ажиотаж Маскет.

Как пояснил бизнесмен, Маркл не платила сама за пальто — фирма подарила его ее стилисту Джессике Малруни.

В гардеробе будущей жены принца также есть экземпляры модели в других цветах: красном burgundy, светло-сером, черном и нежно-розовом.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке 27 ноября. Свадьба запланирована на весну 2018 года.