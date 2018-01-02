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К Новому году готовятся все! Кто-то нарезает оливье, а кто-то нарезает круги по торговым центрам в поисках достойного наряда. Что делали в праздничную ночь все те, кого мы привыкли видеть при полном параде на светских мероприятиях.

Интарс Бусулис был сам себе Дед Мороз, сам себе праздник и сам себе исполнитель желаний.

A post shared by Intars Busulis (@intarsbusulis) on Dec 31, 2017 at 6:45am PST

Исполнитель Маркус Рива работает и трудится в поте лица, поэтому прямо в Новый год презентовал новф календарь с самим собой.

A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Jan 1, 2018 at 1:18am PST

Стилист Юлия Золберга и журнали Евгения Шафранек причепурились и остались дома воевать с заболевшими детьми, не теряя хорошего настроения и оптимизма.

A post shared by Julija Zolberga (@julijazolberga) on Jan 1, 2018 at 12:11pm PST

A post shared by Jevgenija Shafraneka (@j.shafraneka) on Dec 31, 2017 at 4:26am PST

Дизайнер Алена Гревцова и хозяйка портала о красоте Алмаза Пирха бой латвийских курантов встретили на самой громкой тусовке года - на Рижском центральном рынке. (Как бы абсурдно это ни звучало.

A post shared by Алена Гревцова (@alyona.grevtsova) on Jan 1, 2018 at 9:16am PST

A post shared by Алмаза Пирха (@almazapirha) on Jan 1, 2018 at 4:14am PST

Редактор журнала Titanium Марина Дианова на Новый год отправилась в Берлин и передала всем привет.

A post shared by TiTanium Lifestyle Magazine (@titaniumagazine) on Dec 31, 2017 at 4:36am PST

Радиоведущая Наталья Олесик подвела итоги года.

A post shared by Olesik Natalja (@kurolesik) on Dec 31, 2017 at 12:43am PST

Совладелица пиар-агентства Владислава Галкина 2018 год встретила в кругу семьи. Точнее, укачивая и укладывая спать юного тусовщика подальше от шума и гама.

Модный блогер Агния Григуле порадовала подписчиков очередной красивой фотографией и ровно в 00:00 стала веганом.

A post shared by a g u c c i f o x a g n i j a (@agnijagrigule) on Jan 1, 2018 at 9:08am PST

Еще один модный блогер - Алина Келлер, этот Новый год встретила не на светском мероприятии, а рядом с любимым человеком.

A post shared by Fashionista (@alinakellerofficial) on Dec 31, 2017 at 3:37pm PST

И еще один модный блогер (а вы думали!) - Сергей Хатанзейский, остался в Риге и любовался салютом с крыши многоэтажки. Что, в общем-то, в его стиле.

A post shared by HATANZEYSKY (@hatanzeysky) on Dec 31, 2017 at 2:37pm PST

Певица Натали Тумшевица выгуливала вечернее платье на вечеринке в отеле Pullman

A post shared by Nataly Tumsevica (@natalytumsevica) on Jan 1, 2018 at 3:14am PST

Журналист Родион Шеховцов на днях купил себе новую фотокамеру "Зенит" и аккурат в Новый Год... тут что-то романтичное, не разбрать

A post shared by Rodion Shehovtsov (@rodiogram) on Dec 29, 2017 at 12:04pm PST

Фотограф Вячеслав Шишлов в Новый год оказался в Ватикане и случайно попал на праздничный выход Папы Римского. Пожал ему руку. Уверовал в удачу. Еще не вернулся. Ждем его просветленным.

A post shared by Vjacheslav Shishlov (@rndr) on Dec 31, 2017 at 12:51pm PST

Стились Влада Волкович год закончила стихотворением, собой красивой и с пушистым шпицем на руках.

A post shared by Vlada Volkovicha (@vladavolkovicha) on Dec 29, 2017 at 1:26pm PST

А вот у дизайнера Виктории Йониене, хозяйка бренда Nolo, в Новый год был отмечен какой-то кипеш. Мы не сильно разобрали, но было очевидно весело! Так держать!