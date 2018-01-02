Куда ходили, что делали: Новый год глазами светской публики (1)
К Новому году готовятся все! Кто-то нарезает оливье, а кто-то нарезает круги по торговым центрам в поисках достойного наряда. Что делали в праздничную ночь все те, кого мы привыкли видеть при полном параде на светских мероприятиях.
Интарс Бусулис был сам себе Дед Мороз, сам себе праздник и сам себе исполнитель желаний.
Исполнитель Маркус Рива работает и трудится в поте лица, поэтому прямо в Новый год презентовал новф календарь с самим собой.
Стилист Юлия Золберга и журнали Евгения Шафранек причепурились и остались дома воевать с заболевшими детьми, не теряя хорошего настроения и оптимизма.
Дизайнер Алена Гревцова и хозяйка портала о красоте Алмаза Пирха бой латвийских курантов встретили на самой громкой тусовке года - на Рижском центральном рынке. (Как бы абсурдно это ни звучало.
Редактор журнала Titanium Марина Дианова на Новый год отправилась в Берлин и передала всем привет.
Радиоведущая Наталья Олесик подвела итоги года.
Совладелица пиар-агентства Владислава Галкина 2018 год встретила в кругу семьи. Точнее, укачивая и укладывая спать юного тусовщика подальше от шума и гама.
Модный блогер Агния Григуле порадовала подписчиков очередной красивой фотографией и ровно в 00:00 стала веганом.
Еще один модный блогер - Алина Келлер, этот Новый год встретила не на светском мероприятии, а рядом с любимым человеком.
И еще один модный блогер (а вы думали!) - Сергей Хатанзейский, остался в Риге и любовался салютом с крыши многоэтажки. Что, в общем-то, в его стиле.
Певица Натали Тумшевица выгуливала вечернее платье на вечеринке в отеле Pullman
Журналист Родион Шеховцов на днях купил себе новую фотокамеру "Зенит" и аккурат в Новый Год... тут что-то романтичное, не разбрать
Фотограф Вячеслав Шишлов в Новый год оказался в Ватикане и случайно попал на праздничный выход Папы Римского. Пожал ему руку. Уверовал в удачу. Еще не вернулся. Ждем его просветленным.
Стились Влада Волкович год закончила стихотворением, собой красивой и с пушистым шпицем на руках.
А вот у дизайнера Виктории Йониене, хозяйка бренда Nolo, в Новый год был отмечен какой-то кипеш. Мы не сильно разобрали, но было очевидно весело! Так держать!