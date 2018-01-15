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12 и 14 января на сцене Cafe Film Noir в к/т «Splendid Palace» с аншлагом прошли премьерные показы дебютной постановки молодого режиссера Виктории Михайловой “Преступление и наказание” по произведению Ф.М. Достоевского.

В спектакле задействованы актеры Рижского русского театра им. М. Чехова Игорь Назаренко и Иван Клочко, которые не только исполнили роли Порфирия Петровича и Родиона Раскольникова, но и приняли участие в написании пьесы. По мнению авторов, наследие Достоевского не требует поиска новых жанров и всегда будет востребованным и неиссякаемым источником для театральных проектов.

Особенную атмосферу на сцене создает музыкальное оформление. Джаз-музыкант Владимир Тузов наполнил действо новыми ассоциациями и эмоциями. Здесь присутствует и импровизация, и ритмичное, страстное прочтение текста, и романтические вкрапления. Задача композитора - новый, непривычный взгляд на Достоевского.

Костюмы специально для спектакля создала молодой латвийский дизайнер Юлия Лопатина.

В ближайшее время на сцене Cafe Film Noir (Elizabetes 57) будут показаны еще 2 спектакля – 18 и 25 января. Билеты можно приобрести в сети bilesuserviss.lv.