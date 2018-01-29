Woman |

На церемонию "Грэмми", которая прошла вчера в Нью-Йорке, 36-летняя Бейонсе и 48-летний Джей Зи пожаловали со своей старшей дочерью Блу Айви. 6-летняя дочь знаменитых супругов, сидевшая между ними, прекрасно контрастировала со своими родителями. Одетая во все белое (тогда как Джей Зи и Бейонсе в воскресный вечер отдали предпочтение черным нарядам), Блу Айви выглядела восхитительно.

Что до образов родителей малышки, то они, как всегда, получились очень стильными. Джей Зи отдал предпочтение классическому костюму, черной водолазке и туфлям. А вот наряд Бейонсе стал одним из самых запоминающихся на прошедшей церемонии. Бархатное платье с большими разрезами от ливанского дизайнера Nicolas Jebran, большая черная шляпа, массивные бриллиантовые серьги от Lorraine Schwartz и солнечные очки от Alain Milki — выглядела звезда роскошно.

С кем вчера остались двойняшки Руми и Сэр, неизвестно. Но, судя по тому, как уверенно чувствует себя их сестра на подобных мероприятиях, они скоро тоже начнут выходить в свет.

Источник: spletnik