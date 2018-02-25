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В Белом доме прошла встреча президента США с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом. И по такому случаю Мелания Трамп решила вернуться к своим обязанностям первой леди. Миссис Трамп приветливо общалась с гостями, но от журналистов не укрылось как Мелания дистанцируется от мужа.

Мелания и Дональд Трамп встречали Малкольма Тернбулла и его супругу Люси у южного входа в Белый дом. Первая леди США появилась в роскошном пальто с золотой отделкой от ее любимого итальянского бренда Dolce & Gabbana (стоимость $3595) и в туфлях на шпильках из золотистой змеиной кожи. Макияж smoky eye, французский маникюр, голливудская улыбка – Мелания остается верна своему стилю.

Поприветствовав главу Австралии, президентская чета вместе с гостями отправилась в Овальный кабинет. Мелания вела себя как и полагается радушной хозяйке, но это серьезно контрастировало с ее поведением за последние несколько недель. И снова: Мелания и Дональд не держались за руки во время встречи с австралийским премьером.

Напомним, с января, после появления сообщений о супружеской измене Трампа в 2006 году, Мелания держится на расстоянии от супруга. Она отказалась присутствовать с мужем на экономическом форуме в Давосе, в конгресс, на ежегодное выступление президента с речью «О положении страны» первая леди впервые в истории Белого дома приехала в отдельном от супруга кортеже.

Источник: Marie Claire