Woman |

Кто бы мог подумать, что когда-то Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли созреют для того, чтобы сесть вместе за стол и откровенно поговорить обо всем, что их беспокоит уже больше 10 лет. Инсайдеры говорят, что первые шаги на этом пути были сделаны.

Напомним, что после развода Энистон и Теру к давнему конфликту соперниц Джоли и Энистон возвратились с новой силой, особенно после слухов о потеплении отношений Джен и Питта. На этой почве Анджелина впала в депрессию и замыслила коварный план по привлечению к себе внимание бывшего мужа, а также работе с Теру, чтобы в очередной раз помучить Дженнифер Энистон.

Так было ранее. А сейчас западная пресса пишет о том, что звезда сериала "Друзья" попыталась выйти на контакт с Анджелиной Джоли и предложила ей поужинать вместе:

Джен спросила ее, почему она избегает встреч. На что Анджелина ответила, что не собирается извиняться за свое поведение, а ужин был абсолютно провальной идеей.

Говорят, что подобное поведение Энджи является следствием того, что она больше не может влиять на Брэда Питта, а значит, не может контролировать его общение с Дженнифер Энистон. Но после такой грубости вряд ли Джен снова попытается пойти на контакт с женщиной, разрушившей ее жизнь.

Источник: Hochu!