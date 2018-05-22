Опубликованы официальные свадебные фото принца Гарри и Меган Маркл (2)

фото

Woman | 22 мая 2018 года, 11:00

Королевская свадьба подошла к концу, но мы еще долго ее не забудем. А Кенсингтонский дворец с удовольствием делится все новыми подробностями торжества. Вчера были опубликованы первые официальные свадебные снимки — всего три кадра: черно-белый парный портрет и два групповых фото. На одном жених и невеста позируют со своими маленькими пажами и подружками, а на другом — в окружении родственников. Оба этих снимка сделаны в Зеленой гостиной Виндзорского дворца после того, как Гарри и Меган проехались с кортежем по улицам города.

фото

В официальном заявлении сказано, что герцог и герцогиня благодарят всех, кто принимал участие в праздновании их свадьбы: «Они счастливы, что смогли разделить этот день со всеми собравшимися в Виндзоре и теми, кто смотрел трансляцию в Великобритании, странах Содружества и по всему миру».

фото

Напомним, что снимать свадебную церемонию пара доверила фотографу Алекси Любомирски, который уже работал с Меган и Гарри над официальными портретами в честь помолвки.

Источник: Tatler

Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Страшилка та ещё. Хотя душа может и красива.
2
Ответить
лина ч1 час назад
А мне очень нравится Меган (она живая, в отличии от натянутых рож во Дворце). И с детками прекрасное фото. ГОРЬКО!
1
Ответить