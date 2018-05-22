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Королевская свадьба подошла к концу, но мы еще долго ее не забудем. А Кенсингтонский дворец с удовольствием делится все новыми подробностями торжества. Вчера были опубликованы первые официальные свадебные снимки — всего три кадра: черно-белый парный портрет и два групповых фото. На одном жених и невеста позируют со своими маленькими пажами и подружками, а на другом — в окружении родственников. Оба этих снимка сделаны в Зеленой гостиной Виндзорского дворца после того, как Гарри и Меган проехались с кортежем по улицам города.

В официальном заявлении сказано, что герцог и герцогиня благодарят всех, кто принимал участие в праздновании их свадьбы: «Они счастливы, что смогли разделить этот день со всеми собравшимися в Виндзоре и теми, кто смотрел трансляцию в Великобритании, странах Содружества и по всему миру».

Напомним, что снимать свадебную церемонию пара доверила фотографу Алекси Любомирски, который уже работал с Меган и Гарри над официальными портретами в честь помолвки.

Источник: Tatler