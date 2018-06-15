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Итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес в Instagram.

В аккаунте The Catwalk Italia, публикующем фотографии лучших нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. «È proprio brutta!!!» («Она такая уродина!!!») — написал Габбана в комментариях. Затем он согласился с пользователем, назвавшим певицу померанским шпицем.

Публикация от The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) 11 Июн 2018 в 3:22 PDT

Друзья и поклонники Селены Гомес бросились на ее защиту. «Надеюсь, это шутка, потому что она одна из самых красивых в мире женщин! Она прекрасна и внешне, и внутренне, и это как раз то, чего тебе не хватает», — ответил дизайнеру один из комментаторов. «Когда взрослый человек обзывает молодую девушку или вообще кого бы то ни было, это говорит о его недалекости и незрелости. Позор», — пристыдил другой.

Селена Гомес никак не отреагировала на оскорбление.

В ноябре 2017 года Стефано Габбана заявил в интервью журналу Vogue, что сексуальное домогательство не является насилием. Текст опубликован в печатной версии ноябрьского номера журнала. «Это не ново! Лукино Висконти предложил Хельмуту Бергеру и Алену Делону разделить с ним постель... Но, послушай, ты сам решаешь, соглашаться или нет. Это правда, все это знают. Через 20 лет вы все говорите: "Ах, он коснулся моей задницы!" Так что это вовсе не насилие», — пояснил он интервьюеру.

Источник: Lenta.ru