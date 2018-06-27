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36-летняя Меган Маркл стала женой 33-летнего принца Гарри в мае. Церемония состоялась в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Уже 22 мая молодожены в статусе герцогов Сассекских приступили к выполнению своих новых обязанностей.

Предполагалось, что после свадьбы Гарри и Меган проведут медовый месяц в Канаде и посетят курорт Fairmont Jasper Park Lodge в канадской провинции Альберта. Отель расположен в живописном месте на берегу озера Бовер в канадских Скалистых горах. Но поездка не состоялась. Позднее возникли слухи, что молодожены улетели на несколько дней в Намибию. Это памятное место для них — там Гарри и Меган провели свой первый совместный выходной.

26 июня Гарри и Меган посетили торжественный прием в Букингемском дворце. Вместе с Елизаветой II они встретились с участниками благотворительной программы Queens Young Leaders. Королева вручила премии за достижения в разных областях.

На приеме Гарри, наконец, признался: герцоги Сассекские еще не были в свадебном путешествии. Он отказался рассказать, куда и когда они все-таки отправятся.

Этим признанием Гарри невольно усилил слухи о том, что Меган Маркл беременна. Они появились едва ли не с самой свадьбы, но в последнее время все больше людей ожидают от Меган заявления, что она ждет ребенка. В Африку не рекомендуется ехать без курса прививок, которые нельзя делать беременным. Несколько дней назад Гарри уже летал в африканское королевство Лесото в одиночестве, хотя и обещал привезти с собой супругу.

Источник: COSMOPOLITAN