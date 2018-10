Woman |

фото: instagram.com/kensingtonroyal

Модные эксперты объяснили, каким образом жене принца Гарри Меган Маркл удавалось скрывать беременность на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

По их мнению, в этом ей помогли объемные модели верхней одежды. «Мы настолько привыкли видеть Меган в облегающих нарядах, что не заметить эти перемены было просто невозможно. Благодаря длине миди Меган избежала лишних домыслов, ведь осенью пальто не вызывает никаких подозрений», — прокомментировал звездный стилист Лукас Эрмитаж.

В понедельник, 15 октября, Меган Маркл прибыла вместе с мужем принцем Гарри в Сидней. Она появилась на публике в черной водолазке и брюках, а также в оверсайз-пальто с бордовыми вставками.

Ранее, 12 октября, на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка герцогиня Сассекская пришла в свободном темно-синем пальто с расклешенным подолом.

Подобным образом она оделась и на презентацию собственной кулинарной книги, которая состоялась в Кенсингтонском дворце в сентябре. В тот день на ней также была черная водолазка, плиссированная юбка до колен и насыщенно-синее пальто свободного кроя.

О том, что жена принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка, стало известно 15 октября. «Их королевские высочества рады сообщить, что герцогиня Сассекская беременна и ждет появления ребенка весной 2019 года. Они очень ценят поддержку, которую им оказывают люди по всему миру с момента свадьбы в мае, и очень счастливы поделиться радостной новостью», — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца в Twitter.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk