﻿ Заметки на полях: "Привет, я FOMO - эпидемия 21 века", Mixnews.lv

Вы не выпускаете из рук телефон, чтобы не пропустить очередной пост в Facebook? У вашего страха есть называние – FOMO (the fear of missing out, или синдром упущенной выгоды). Но есть и хорошая новость: этим страхом можно воспользоваться. Как – рассказывают девушки, которые через это прошли.

источник: marieclaire.ru

У вас первое свидание, и по всему видно, что будет и второе, и третье. Он смеется над вашими шутками, вам хорошо здесь и сейчас, и вам даже в голову не приходит, что где-то может быть так же хорошо, как с ним. Или представьте, что вы в магазине мучительно решаете, какую сумку купить – Céline или Chloé. Это очень важно, поэтому вы никуда не спешите. Или совсем банально: вы на диване, в пижаме и с попкорном смотрите фильм «Меланхолия», потому что муж, который твердо сказал, что в его доме этого кошмара не будет, уехал в командировку.

О чем еще можно мечтать?!

Но тут пищит телефон. Подруга в Facebook сделала пост – она в Питере на вечеринке, где собрались все-все-все! Следом кто-то написал о концерте группы, которая в первый и, наверное, в последний раз приехала в Москву. А еще вы не поехали в командировку, оттуда никто не пишет, но там тоже сейчас, должно быть, происходит что-то радикально важное для вашей карьеры. Все. Ни о чем другом вы больше не можете думать – ведь вы уверены, что пропускаете удовольствие, о котором потом будет говорить весь город. Теряете шанс!

Привет, это FOMO. Но это не просто ваш недостаток – им заразилась добрая половина человечества. Fear of Missing Out – страх оказаться на обочине чего-то интересного – всегда был в нас, но обострился благодаря социальным сетям, когда все оказались в курсе событий у друзей и едва знакомых. Психологи говорят, что признаки FOMO – это повышенная тревожность, раздражение и зависть, которые поднимаются в вас в ответ на чужие статусы в соцсетях.

Те, кто был ребенком, сталкивались с FOMO еще тогда. Архитектор Мария вспоминает, как страдала в пять лет: «Меня отправляли спать в девять. У старших в это время начиналось самое интересное. Помню, как я рыдала от чувства одиночества и обиды, что все смотрят по телевизору Штирлица, а меня выкинули из стаи, потому что не любят».

В свои тридцать лет Мария испытывает такое же противное чувство, если ее не убаюкивает волна сообщений из Twitter, Facebook, Google+. Сейчас нужно сильно постараться, чтобы не быть в курсе, кто из ваших фолловеров женился, родился, с кем провел отпуск и сколько денег потратил вчера в ресторане. В общем, все это – ворох информации, от которой вам, по сути, ни тепло, ни холодно, но почему-то страшно любопытно.

Насмотревшись чужих постов, волей-неволей начинаешь сравнивать свою жизнь с чужой. И тут всплывают все детские комплексы, обиды и нереализованные мечты.

У FOMO вообще много подводных камней. Самый очевидный – посвящая уйму времени просмотру постов, которые плодятся как грибы после дождя, мы забываем про реальное общение. Например, банально в потоке информации забываем позвонить маме (ее нет в Facebook, значит, она не напоминает о себе). Если нам постоянно кажется, что трава зеленее на другом берегу, то вряд ли получится жить без ущерба для своего эмоционального состояния – уши все время ждут писем о том, что происходит «где-то там».

«Мы постоянно сканируем пространство в поисках чего-то, на что можно отвлечься, – sms-ки, email-а или телефонного звонка. Допаминовые рецепторы возбуждены – мы находимся в состоянии перманентного предвкушения чего-то нового и, как нам кажется, более интересного, чем то, что в данный момент собирались сделать», – объясняет Гэри Смолл, один из ведущих нейропсихологов США, профессор психиатрии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор бестселлера «iBrain: Как пережить технологические изменения современного мозга».

А ведь нам действительно есть, на что отвлекаться. Исследователи Калифорнийского университета подсчитали, что среднестатистический пользователь компьютера открывает новые «окна» у себя на мониторе не менее 37 раз в час. Одну минуту из каждых пяти онлайн мы проводим в соцсетях, а всего в день посещаем более сорока сайтов. В итоге техникой мы пользуемся не менее 12 часов в день – большую часть того времени, когда не спим.

По данным недавнего опроса 500 американских студентов, 38% из них берут в руки что-нибудь с выходом в Интернет минимум раз в 10 минут. Многие страдают от «еmail апноэ» – расстройство, которое, по мнению ученых, есть у многих современных людей (многие об этом, впрочем, не подозревают).

По мнению Линды Стоун, бывшего топ-менеджера Microsoft и Apple, которая сейчас вплотную занимается изучением когнитивных расстройств у пользователей компьютеров, многие из нас бессознательно задерживают дыхание, читая email, и перестают моргать в нормальном режиме, от чего страдают глаза (читайте также: «8 болезней офисных работников»).

American Express тоже провела опрос, и оказалось, что 79% отпускников берут с собой ноутбук. Из них 72% регулярно проверяют электронную почту, 27% сидят в соцсетях, а 25% читают новости.

Шерри Тэркл, специалист в области науки и технологий из Технологического института в Массачусетсе (MIT), недавно опубликовала книгу «Одиночество вместе» – про то, что делает виртуальная близость с реальным жизненным опытом. Профессор Тэркл клянется, что она была на похоронах, где люди проверяли свои смартфоны...

Австралийский социолог и писатель Хью Маккэй говорит, что FOMO существует столько же, сколько человек на Земле: «Мы наблюдаем основной человеческий инстинкт – желание объединиться с группой. Если мы посмотрим на первобытное племя или средневековую деревню, то обнаружим там тот же страх.

Потому что общество, в котором мы живем, является как бы продолжением нас самих. Поменялась только скорость – раньше нам было достаточно получать информацию каждый день. Сегодня мы хотим обновлений каждую минуту. Но если у вас совсем нет FOMO – это ненормально, это лишает вас инструмента, заставляющего заводить новые знакомства, поддерживать старые, вообще общаться».

Без FOMO сложно поддерживать себя на плаву в мире, где работу ищут через друзей. И новую любовь без него найти непросто. С другой стороны, оно сейчас так разрослось, что появилось целое поколение людей, которые боятся остаться наедине с собой. «Когда нас постоянно бомбардируют новой информацией, у нас нет времени качественно подумать о чем-то своем, ведь это требует уединения. Все это ведет к определенного рода контрреволюции, – предсказывает Маккэй. – В конце концов, мы сбежим от лихорадочной жизни под гнетом FOMO, но пройдет целое поколение, пока люди смогут адаптироваться к новому».

Доктор Дэррил Кросс, клинический и социальный психолог из Аделаиды, рассказывает о подростках, которые бегут домой после школы, чтобы прочитать, что одноклассники написали о них в Facebook «Сейчас мы исследуем, как это влияет на их повседневные отношения. Ведь успех в личной жизни – это результат практики. Нам нужно научиться хорошо относиться к людям из плоти и крови, а если мы общаемся с ними только онлайн, то какую пользу это приносит нашим социальным отношениям?».