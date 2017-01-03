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Приготовление пищи на пиве уже становится трендом среди любителей здорового питания, достаточно вспомнить такой рецепт, как куриные крылышки в пиве. А известный британский специалист по питанию и диетолог Тоби Армидор утверждает, что замена растительного масла на пиво поможет резко ограничить количество калорий в блюдах.

"В овощных маслах для готовки в среднем 120 калорий на столовую ложку, а в пиве их всего 75, к тому же, оно придает очень приятный вкус мясным блюдам, - говорит диетолог. - В процессе приготовления пищи жар заставляет продукты питания терять витамины и минералы, но при использовании пива этого не происходит, поскольку под воздействием высоких температур в первую очередь растворяется алкоголь. Вообще, пиво полезно для здоровья, так как содержит витамины В, магний, фосфор и селен".

Напомним, ранее ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что небольшие дозы темного эля защищают от инфарктов. Пиво также укрепляет кости и даже, по мнению специалистов, сексуально раскрепощает женщин.