Диетолог: приготовление еды на пиве поможет похудеть (3)

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Woman | 3 января 2017 года, 18:50

Приготовление пищи на пиве уже становится трендом среди любителей здорового питания, достаточно вспомнить такой рецепт, как куриные крылышки в пиве. А известный британский специалист по питанию и диетолог Тоби Армидор утверждает, что замена растительного масла на пиво поможет резко ограничить количество калорий в блюдах.

"В овощных маслах для готовки в среднем 120 калорий на столовую ложку, а в пиве их всего 75, к тому же, оно придает очень приятный вкус мясным блюдам, - говорит диетолог. - В процессе приготовления пищи жар заставляет продукты питания терять витамины и минералы, но при использовании пива этого не происходит, поскольку под воздействием высоких температур в первую очередь растворяется алкоголь. Вообще, пиво полезно для здоровья, так как содержит витамины В, магний, фосфор и селен".

Напомним, ранее ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что небольшие дозы темного эля защищают от инфарктов. Пиво также укрепляет кости и даже, по мнению специалистов, сексуально раскрепощает женщин.

Источник: Medikforum.ru
Комментарии 3
Виталий Киселёв1 день назад
Ключевое слово - приготовление! То есть именно само действие приготовления. Диетологи никогда плохого не посоветуют :-)
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ммм 9 часов назад
ДА НУ ЧТО ВЫ!ГЛАВНОЕ ЛЕЖАТЬ НА ДИВАНЕ И ЖДАТЬ,КОГДА ОЧЕРЕДНОЙ ДИЕТОЛОГ ПРИДУМАЕТ ДИЕТУ-ПАНАЦЕЮ,А ЕЩЁ ЛУЧШЕ КАКУЮ-НИБУДЬ ПИЛЮЛЮ-ПАНАЦЕЮ ИМЕННО ДЛЯ ВАС.А ПОКА,С ТРУДОМ ДОЙДЯ ДО ЗЕРКАЛА,МОЖНО С УМИЛЕНИЕМ УСПОКАИВАТЬ СЕБЯ ТЕМ,ЧТО ВАШЕ БЕЗОБРАЗНОЕ ЖИРНОЕ ТУЛОВИЩЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО НАЗЫВАТЬ НЕПОНЯТНЫМ ДЛЯ ДУРАЧКОВ СЛОВОМ КОРПУЛЕНТНЫЙ.Я КОРПУЛЕНТНЫЙ(-АЯ) И 20 КИЛО СРАЗУ СЛЕТЕЛО,А ГЛАВНОЕ НЕ ВСТАВАЯ С ДИВАНА!ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЛЮДЯМ,КОРПУЛЕНТНОСТЬ КОТОРЫХ-РЕЗУЛЬТАТ ЗАБОЛЕВАНИЯ.МММ
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Pavel Ermilov1 день назад
А на водке - поумнеть!
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