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Эксперты Национальных институтов здравоохранения США назвали несколько несложных способов перейти к здоровому образу жизни в новом году.

С приходом нового года многие дают себе обещание начать новую жизнь. Обычно оно связано со здоровым образом жизни, включающим правильное питание, занятия спортом и саморазвитие. Но, несмотря на желание перемен, люди часто сталкиваются с неудачами, связанными с неправильным подходом к делу. Одной из наибольших ошибок является попытка кардинального изменения образа жизни. По словам экспертов, такой резкий старт вызывает стресс, который влечет за собой ухудшение самочувствия.

Для того, чтобы планы увенчались успехом без вреда для здоровья, специалисты предлагают начать с малого и вводить элементы здорового образа жизни в свой график постепенно. Тем, кто хочет сделать первые шаги, эксперты предлагают взять во внимание следующие рекомендации...

Если тяжело употреблять свежие овощи - ешьте жареные овощи

На первый взгляд рекомендация может вызвать сомнения, но на деле некоторые овощи при жарке приобретают больше полезных веществ в сравнении с сырыми или вареными овощами. Так, картофель, тыква, помидоры или баклажаны, приготовленные на сковороде, вырабатывают особые вещества, которые усиливают защитные функции организма. Чтобы увеличить пользу от жарки, рекомендуется готовить их на оливковом масле.

Если трудно мотивировать себя на занятия спортом - дайте себе прозвище

Если вы хотите начать бегать - называйте себя бегуном, плавать - пловцом, кататься на велосипеде - велосипедистом. Этот психологический прием поможет оставаться мотивированным и продолжать занятия, поскольку вам подсознательно захочется соответствовать своему же прозвищу.

Если трудно заниматься бегом - больше ходите

Из-за плотного графика многим сложно выкроить время для регулярных пробежек, поэтому специалисты предлагают начать с ходьбы. Ежедневные пешие прогулки не только благотворно влияют на общее состояние организма, но и помогают сбросить лишние килограммы и поддерживать себя в форме.

Если не получается выработать режим сна - пересмотрите свой распорядок дня

Негативные последствия недостаточного сна известны многим. Они характеризуются постоянным чувством усталости, стрессом, перееданием и многими другими последствиями. Очень часто вовремя лечь спать не дают домашние обязанности или работа, поэтому специалисты рекомендуют пересмотреть распорядок дня. Упорядочьте свои дела и наметьте четкое время окончания всех дел, которое вы будете соблюдать при любых обстоятельствах. Тогда останется достаточно времени для отдыха.

Если не получается есть меньше сладкого - найдите то, что делает вас счастливым

Как показывают многочисленные исследования, люди испытывают сильную и регулярную тягу к сладкому при нехватке дофамина - гормона счастья. Поэтому, чтобы уберечь себя от негативного влияния лишнего сахара на организм, следует найти увлекательное хобби или любое другое занятие, которое будет приносить вам удовольствие. Таким образом вы значительно уменьшите свою тягу к зефиру или шоколадкам.