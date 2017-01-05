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Процент полных людей в Японии один из самых низких в мире — всего 3,5%. Портал goodhouse.ru назвал секреты стройности японских женщин, которые после недели в обнимку с оливье явно пригодятся и нам.

РИС

Рис — основа азиатской кухни и самый главный элемент в системе питания любого японца. Это не только основной гарнир, но еще и заменитель хлеба. Несмотря на то, что рис — продукт с высоким содержанием углеводов, он считается главным элементом японский диеты. Правда, японцы готовят рис совсем не так, как мы привыкли: его не солят, не заправляют маслом и перед варкой замачивают в воде.

РЫБА

Японки практически не едят жирное мясо, но зато и дня не могут представить без свежей рыбы и морепродуктов. Поправиться, если есть много рыбы, фактически невозможно, а вот насытить организм полезными веществами — легко. Именно морепродукты — источник йода и жирных кислот омега-3, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем со щитовидной железой.

МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ

В японских ресторанах порции довольно скромные — и это не жадность заведений, а реальное отношение японцев к пище. Они никогда не едят много — только скромными порциями. Даже традиционные японские коробочки для ланча "бенто" выглядят как детские порции. Но японцы действительно приучены к одной из основ здорового питания — есть очень маленькими порциями, но часто.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Жареная пища — это явно не про японскую кухню. Разумеется, в меню ресторанов можно найти что-нибудь в панировке и зажаренное в масле, однако в повседневной жизни японские девушки едят пищу, приготовленную на пару или сваренную. Что намного полезнее и не провоцирует набор лишнего веса.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Зеленый чай — не только источник антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма, но и верный помощник в процессе похудения: он является мочегонным средством, а значит, выводит из организма лишнюю жидкость. У японцев принято пить зеленый чай 2-3 раза в день. Берите пример.

СОЯ

Богатая протеинами, нежирная и низкокалорийная соя сопровождает каждый прием пищи японцев: будь то соус, соевое молоко или сыр тофу. Таким образом, в рационе японцев не бывает дефицита растительного белка, необходимого материала для "строительства" мышц.

ОВОЩИ

Каждый японец очень трепетно относится к выбору овощей: без них обед — не обед, а ужин — не ужин. Японцы обожают редис дайкон, лук-порей, капусту, а еще едят такие экзотичные для нас блюда, как бамбуковые побеги и корни лотоса. Но самое главное — в Стране восходящего солнца делают только простые свежие салаты, без замысловатых заправок, растительного масла и, конечно же, без майонеза.

ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

В пищу японцы стараются употреблять лишь свежие продукты, приготовленные "здесь и сейчас". Словом, наш любимый способ "нажарить котлеток на 5 дней вперед" у них не работает. Сама японская кухня в этом плане сильно облегчает людям жизнь: рыба и овощи -- сырые или быстро отваренные, вместо десертов -- фрукты.

БЕЗ СЛАДКОГО

Разумеется, японцы тоже любят сладости. Но их представления о десертах очень сильно отличаются от европейских — никаких бисквитов, жирного крема, сливок, шоколадных тортов. Даже мороженое японцы умудряются делать из зеленого чая. В целом японские десерты, основанные на фруктах, низкокалорийные, не очень сладкие и, возможно, не самые вкусные для европейцев. Зато никаких отложений на животе.

ДЗЕН-БУДДИСТСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЕДЕ

В Японии есть такое понятие как "храмовая кухня" — ее на протяжении восьмисот лет практиковали японские монахи, но этот принцип питания до сих пор популярен у многих жителей Страны восходящего солнца. Дзен-буддистское отношение к еде заключается том, что пища должна стать основой духовного роста. Таким образом, предполагается полный отказ от мяса и аскетизм. Вы не поверите, но многие японские женщины так и делают. Они едят лишь маленькие порции блюд исключительно из растительных продуктов, которые могут быть подвержены лишь минимальной тепловой обработке. Это, конечно, довольно суровый способ питания, но зато и результаты впечатляющие.

Источник: goodhouse.ru