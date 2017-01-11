Woman |

Известный американский диетолог и специалист по здоровому питанию Энди Беллатти назвал три правила образа жизни, соблюдая которые можно стать красивее и здоровее уже за семь дней.

Эксперт убежден, что придерживаясь некоторых правил в питании, можно не только сделать свою диету эффективнее, но и положительным образом повлиять, прежде всего, на состояние своего здоровья и, как следствие, внешний вид, пишет My Domaine.

Беллатти рекомендует обратить внимание на следующие особенности своего рациона - питьевой режим, содержание в продуктах питания натрия, а также клетчатки.

Пейте воду. Налаженный питьевой режим – основа здоровья, убежден Беллатти. Он рекомендует обратить внимание на то, что мы пьем, и заменить подслащенные напитки, газировку и "магазинные соки" с высоким содержанием сахара на простую очищенную питьевую воду. Это поможет не только уменьшить количество потребляемых калорий, но и похудеть, а также омолодиться. Также очень полезно включить в свой питьевой режим воду с лимоном, лаймом или соком огурца.

Ограничьте употребление продуктов с натрием. Беллатти также рекомендует следить за количеством потребляемых продуктов с высоким содержанием натрия (копченые мясо и рыба, сосиски, колбасы, консервы, соусы), который влияет на отечность и вздутие. Также в течение недели диетолог советует снизить количество потребляемой соли – это позволит увидеть моментальный положительный эффект на общем состоянии организма и самочувствии.

Включите в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Включите в рацион такие овощи как брокколи, сладкий перец, брюссельская капуста и любые другие продукты с высоким содержанием "диетической" клетчатки. Это позволит чувствовать себя сытым на протяжении дня и положительно скажется на общем состоянии здоровья.