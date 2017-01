Woman |

Нам кажется, что мы знаем, каковы симптомы рака груди, но только до тех пор, пока не придется самим ощупывать свою грудь - в профилактических целях.

Вот тогда мы теряемся в догадках: что это здесь у меня - уплотнение? Надо ли волноваться, если на коже появились ямочки, и на что конкретно надо обращать внимание?

Именно об этом задумалась молодая дизайнер Коринн Бомонт - автор кампании "Узнай по лимонам" ("Know Your Lemons"), которой за последние дни в "Фейсбуке" поделились 32 тысячи раз.

Обе бабушки Коринн умерли от рака груди в возрасте 40 и 62-х лет, и когда она сама стала искать какую-то информацию о том, каковы первые симптомы этой болезни и на что надо обращать внимание, то нашла очень мало полезного.

Excellent graphics #knowyourlemons campaign against #breastcancer worthy a look for all women & their men via https://t.co/EsBYT3OaMw pic.twitter.com/XQjODk9SXg

Тогда она решила придумать какое-нибудь простое руководство, и так лимоны стали ее визуальными метафорами для различного состояния грудных желез.

Поместив их в коробку из-под дюжины яиц, Коринн хотела создать простой, игровой образ, который, во-первых, мог бы помочь женщинам преодолеть страх перед этой болезнью, а во-вторых, был бы понятен абсолютно всем - даже малограмотным.

What breast cancer can look and feel like... please take note and share, share, share



More here: https://t.co/0nJaBCEIXK#KnowYourLemons pic.twitter.com/F72NSl10pN