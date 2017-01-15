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Нам кажется, что мы знаем, каковы симптомы рака груди, но только до тех пор, пока не придется самим ощупывать свою грудь - в профилактических целях.

Вот тогда мы теряемся в догадках: что это здесь у меня - уплотнение? Надо ли волноваться, если на коже появились ямочки, и на что конкретно надо обращать внимание?

Именно об этом задумалась молодая дизайнер Коринн Бомонт - автор кампании "Узнай по лимонам" ("Know Your Lemons"), которой за последние дни в "Фейсбуке" поделились 32 тысячи раз.

Обе бабушки Коринн умерли от рака груди в возрасте 40 и 62-х лет, и когда она сама стала искать какую-то информацию о том, каковы первые симптомы этой болезни и на что надо обращать внимание, то нашла очень мало полезного.

Тогда она решила придумать какое-нибудь простое руководство, и так лимоны стали ее визуальными метафорами для различного состояния грудных желез.

Поместив их в коробку из-под дюжины яиц, Коринн хотела создать простой, игровой образ, который, во-первых, мог бы помочь женщинам преодолеть страх перед этой болезнью, а во-вторых, был бы понятен абсолютно всем - даже малограмотным.

What breast cancer can look and feel like... please take note and share, share, share



More here: https://t.co/0nJaBCEIXK#KnowYourLemons pic.twitter.com/F72NSl10pN — Dr Pooky Knightsmith (@PookyH) 15 января 2017 г.

"Некоторые не хотят об этом говорить и даже не хотят смотреть на свою грудь, - говорит художница. И часто женщины, которых снимают на медицинских постерах, не выглядят, как обычные женщины".

Два года назад Коринн бросила свою основную работу, чтобы полностью сконцентрировать усилия на основанной ею благотворительной организации "Рак груди во всем мире" (Worldwide Breast Cancer).

Понятно всем

Эта образовательная кампания уже запущена в США, Испании, Турции и Ливане и переведена на 16 языков.

Несмотря на то, что кампания "Узнай по лимонам" существует с 2003 года, она стала широко известна только в этом году после того, как ею поделилась в соцсетях Эрин Смит Кьезе.

У нее был обнаружен рак груди 4-ой степени после того, как она сама обратила внимание на появившиеся на груди вмятинки - все благодаря "лимонной инструкции", показывающей, как и что выглядит.

"Если бы я случайно не натолкнулась на картинку, где все видно в натуре, то я бы не знала, на что обращать внимание", - написала в соцсетях Эрин.

Многие женщины отмечают, что "Узнай по лимонам" - это простое, наглядное и в то же время яркое руководство, помогающее простым способом сообщить то важное, что порой теряется за множеством непонятных слов.

Недавний опрос тысячи женщин, проведенный благотворительной британской организацией "Breast Cancer Care", обнаружил, что треть женщин не проверяет регулярно свою грудь на признаки и симптомы рака.

Тогда как 96% женщин знают, что уплотнение в груди может быть симптомом рака, более 25% не знают, что им же может быть и втянутый сосок.

Чаще всего женщины обращают внимание именно на опухоль или уплотнение в груди, сообщает официальный вебсайт Национальной службы здравоохранения NHS Choices.

В 9 из 10 случаев эти уплотнения не являются раковыми образованиями, но, чтобы убедиться в этом, необходимо обязательно показаться врачу.

Еще необходимо следить за такими симптомами, как изменение местоположения соска или появление на груди вмятинок или неровной поверхности.

Ранние признаки

Как поясняет профессор хирургии Джайент Вадия из онкологического отделения лондонского Университетского колледжа, вмятины на коже груди или сплющивание груди, особенно в положении, когда рука приподнята или при наклоне туловища вперед, являются важными ранними симптомами.

"Это один из главных признаков, которые можно увидеть на ранней стадии, наряду с кровянистыми выделениями из соска или выделениями только из одного протока", - говорит профессор.

Такие симптомы, как ставшие вдруг заметными вены или воспаление молочных желез являются редкими, а язвы на коже груди или появление пористого участка кожи, напоминающего апельсинную корку, а также крупные бугорки - это признаки, свидетельствующие о том, что болезнь находится в прогрессирующей стадии.

"Лимоны, уложенные в коробку из-под яиц, привлекают интерес к этой теме, и люди могут лучше запомнить какие-то конкретные признаки. Но обычно женщины просто обнаруживают у себя "невидимое" уплотнение в груди - это наиболее часто встречающийся и зачастую единственный симптом", - поясняет профессор Вадия.

Не сходить с ума

Но что важно знать, так это то, как именно выглядит и ощущается именно ваша грудь - говорят специалисты.

К любому изменению размера или формы, уплотнению или "шарику" в любой части груди надо относиться серьезно.

В то же время клиническая сестра Джен Мерфи из организации Breast Cancer Care говорит, что не хотела бы, чтобы женщины сходили с ума по поводу этого.

"Главное, чтобы все знали, как их собственная грудь выглядит. Можно производить самостоятельный осмотр, например, намазываясь кремом", - говорит она.

Благотворительная организация Cancer Research UK также указывает, что даже обнаружение какого-либо симптома еще не означает наличие рака груди.

"Втянутый сосок, выделения из соска или сыпь - все это также может возникнуть и по другим медицинским причинам. Однако если вы обнаружили какие-то изменения, то к врачу сходить надо, поскольку если все же окажется, что это рак, то у вас будет больше шансов на излечение", - указывают специалисты.

фото: правообладатель иллюстрации Worldwide Breast Cancer