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Британские эксперты рассказали, какие фитнес-тренды будут наиболее популярными в 2017 году.

Грубый и легкий бокс. Эксперты предполагают, что в этом году многие люди будут худеть и укреплять здоровье с помощью активных занятий боксом либо с личным тренером, либо в рамках группового фитбокса.

Йога + высокоинтенсивный интервальный тренинг. Тренер Саша Грин считает, что большую пользу здоровью приносят комбинированные тренировки. И они обязательно будут популярными в 2017 году. Как йога, так и высокоинтенсивный интервальный тренинг улучшают физическую выносливость организма, приводят мышцы в тонус, улучшают деятельность сердца. Главное преимущество йоги и ВИИТ в том, что выполнять их можно не только в спортзале, но и дома.

Экспресс-тренировки. У многих людей нет сил тренироваться ни утром перед работой, ни вечером, когда побеждает не желание улучшить физическую форму, а усталость после напряженного дня. В 2017 году популярными могут стать получасовые экспресс-тренировки во время обеденного перерыва на работе. На таких тренировках будут применяться техники, которые быстрее всего позволяют сжигать жир.

Экстремальный фитнес. Когда люди находятся в экстремальных условиях, то действуют энергичнее, интенсивнее, чем обычно. Организм в таком состоянии способен лучше насыщать кровь и мышцы кислородом и питательными веществами. Поэтому в 2017 году популярными могут быть тренировки на высоте, в горах или в специальной гипоксической камере. Люди также будут чаще принимать участие в марафонах.

Умный фитнес. В 2017 году люди станут более осознанными в вопросах спорта, будут более информированными в том, какие виды тренировок приносят больше пользы в их конкретном случае. Для отслеживания состояния здоровья и своих успехов еще больше человек будут использовать фитнес-трекеры и другие смарт-технологии.

Путешествие в детство. Когда мы были маленькими, то ползали или ходили на четвереньках. Тренер спортивного клуба ONE LDN Крис Робертс говорит, что в этом году среди активных людей будет популярен кроулинг – ходьба на четвереньках, которая улучшает физическую форму, тренирует суставы, улучшает мозговое кровообращение, снимает нагрузку с позвоночника и помогает держать осанку.