Новая "макаронная" диета: можно есть почти всё
Диетологи не устают удивлять новинками. На смену наскучившей гречневой диете пришла новая, очень необычная диета - "макаронная". По другому ее можно назвать итальянской диетой, так как разрешенными продуктами к употреблению являются и паста, и любимая всеми итальянцами пицца.
В меню диеты входят макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, рыба и мясо, одним словом -- умереть с голоду невозможно. Еще одной особенностью данной диеты являются свежевыжатые соки из фруктов и овощей.
Потеря веса при данной диете не будет быстрой, но зато сброшенные за 2 недели 2-3 кг обратно к вам вернутся нескоро.
Предоставляем вашему вниманию ваш рацион на 7 дней. Последовательность дней не имеет значения, меняйте ее, как вам нравится.
Понедельник
Завтрак: чашка кофе или чая, любые фрукты.
Второй завтрак: сок из цитрусовых.
Обед: отварное куриное мясо с любыми отварными овощами, кроме картошки.
Полдник: сок из цитрусовых.
Ужин: паста из пшеницы твердых сортов с тушеными в воде с минимальным количеством масла овощами (болгарский перец, кабачки, патиссоны, баклажан).
Вторник
Завтрак: поджаренный хлеб (1 кусочек), чашка настоя из трав.
Второй завтрак: сок из фруктов, любой, но без сахара.
Обед: сваренная или запеченная рыба, овощи, приготовленные в на пару.
Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).
Ужин: рис нешлифованный с отварными овощами.
Среда
Завтрак: фрукты, чашка чая или кофе.
Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).
Обед: кусочек сыра твердых сортов, овощи, приготовленные в пароварке.
Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).
Ужин: салат из макаронов твердых сортов с сырыми овощами.
Четверг
Завтрак: поджаренный хлеб (1 кусочек) и 1 мармеладка, чашка настоя из трав.
Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).
Обед: говядина, приготовленная на гриле, отварные овощи.
Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).
Ужин: макароны с запеченными овощами.
Пятница
Завтрак: фрукты свежие (любые), чашка чая или кофе.
Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).
Обед: рыба, приготовленная в фольге или на гриле, овощи, приготовленные в пароварке.
Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).
Ужин: суп-лапша, приготовленный с добавлением любых бобовых (горох, чечевица, соя), запеченные овощи.
Суббота
Завтрак: поджаренный хлеб (1 кусочек) и 1 мармеладка, чашка настоя из трав.
Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).
Обед: кусок курицы, приготовленной в духовке, отварные овощи.
Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).
Ужин: макароны твердых сортов, приправленные болгарским перцем, овощи, приготовленные в пароварке или запеченные в духовке.
Воскресенье
Завтрак: фрукты свежие (любые), чашка чая или кофе.
Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).
Обед: два куриных яйца, сваренные вкрутую, запеченные овощи.
Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).
Ужин: пицца с начинкой из любых овощей или грибов, овощи, приготовленные в духовке.
Минимальное количество воды без газа, которую необходимо выпивать в день, -- 1, 5-2 литра.
Источник: ladyhealth.com.ua