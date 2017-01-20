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Диетологи не устают удивлять новинками. На смену наскучившей гречневой диете пришла новая, очень необычная диета - "макаронная". По другому ее можно назвать итальянской диетой, так как разрешенными продуктами к употреблению являются и паста, и любимая всеми итальянцами пицца.

В меню диеты входят макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, рыба и мясо, одним словом -- умереть с голоду невозможно. Еще одной особенностью данной диеты являются свежевыжатые соки из фруктов и овощей.

Потеря веса при данной диете не будет быстрой, но зато сброшенные за 2 недели 2-3 кг обратно к вам вернутся нескоро.

Предоставляем вашему вниманию ваш рацион на 7 дней. Последовательность дней не имеет значения, меняйте ее, как вам нравится.

Понедельник

Завтрак: чашка кофе или чая, любые фрукты.

Второй завтрак: сок из цитрусовых.

Обед: отварное куриное мясо с любыми отварными овощами, кроме картошки.

Полдник: сок из цитрусовых.

Ужин: паста из пшеницы твердых сортов с тушеными в воде с минимальным количеством масла овощами (болгарский перец, кабачки, патиссоны, баклажан).

Вторник

Завтрак: поджаренный хлеб (1 кусочек), чашка настоя из трав.

Второй завтрак: сок из фруктов, любой, но без сахара.

Обед: сваренная или запеченная рыба, овощи, приготовленные в на пару.

Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).

Ужин: рис нешлифованный с отварными овощами.

Среда

Завтрак: фрукты, чашка чая или кофе.

Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).

Обед: кусочек сыра твердых сортов, овощи, приготовленные в пароварке.

Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).

Ужин: салат из макаронов твердых сортов с сырыми овощами.

Четверг

Завтрак: поджаренный хлеб (1 кусочек) и 1 мармеладка, чашка настоя из трав.

Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).

Обед: говядина, приготовленная на гриле, отварные овощи.

Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).

Ужин: макароны с запеченными овощами.

Пятница

Завтрак: фрукты свежие (любые), чашка чая или кофе.

Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).

Обед: рыба, приготовленная в фольге или на гриле, овощи, приготовленные в пароварке.

Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).

Ужин: суп-лапша, приготовленный с добавлением любых бобовых (горох, чечевица, соя), запеченные овощи.

Суббота

Завтрак: поджаренный хлеб (1 кусочек) и 1 мармеладка, чашка настоя из трав.

Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).

Обед: кусок курицы, приготовленной в духовке, отварные овощи.

Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).

Ужин: макароны твердых сортов, приправленные болгарским перцем, овощи, приготовленные в пароварке или запеченные в духовке.

Воскресенье

Завтрак: фрукты свежие (любые), чашка чая или кофе.

Второй завтрак: сок из фруктов без сахара (любой).

Обед: два куриных яйца, сваренные вкрутую, запеченные овощи.

Полдник: сок из фруктов без сахара (любой).

Ужин: пицца с начинкой из любых овощей или грибов, овощи, приготовленные в духовке.

Минимальное количество воды без газа, которую необходимо выпивать в день, -- 1, 5-2 литра.

Источник: ladyhealth.com.ua