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Почти половина молодых отцов страдают от послеродовой депрессии так же, как и новоиспеченные мамы. Причиной этого является нервное напряжение в ожидании малыша.

Психологи провели опрос 300 молодых мужчин, недавно ставших отцами, и выявили у 40% из них симптомы послеродовой депрессии. Причиной этого специалисты назвали серьезные переживания во время беременности супруги, которые передаются и будущим отцам.

Значительная часть мужчин переживает о возросшей из-за отцовства ответственности. Отцы отмечают огромное количество новых, непривычных обязанностей и называют пополнение в семье концом своей молодости.