Американские фитнес-эксперты назвали шесть продуктов, которые не только полезно, но и приятно употреблять после тренировки.

Шоколад

Черный шоколад, по мнению некоторых фитнес-экспертов, отличный вариант для перекуса после тренировки. Главное – знать меру. Шоколад с большим процентным содержанием какао оказывает положительное воздействие на организм, а также содержит противовоспалительные компоненты, которые способствуют быстрому восстановлению после тренировки.

Творог

Творог, как и яйца, лидирует в списке наиболее благоприятных для организма продуктов после интенсивной тренировки. По мнению специалистов, творог помогает восполнить запасы белка в организме и насытить его необходимыми полезными веществами.

Зеленый горошек

Зеленый горошек богат белком, витаминами, антиоксидантами и многими полезными минералами. Благодаря содержанию в нем витаминов группы В, каротина (провитамина А), а также витамина С его смело можно причислить к тем необходимым после тренировки продуктам, которые способны помочь организму быстро восстановить силы.

Лосось

Лосось - отличный источник протеина и омега-3 жирных кислот. Его употребление после активной физической нагрузки позволит улучшить мышечные силы и увеличить мышечную массу. Кроме того, омега-3 жирные кислоты помогают восстановить мышцы и снять воспаление.

Яйца

Яйца не могут "пройти мимо" этого списка, утверждают фитнес-эксперты, в очередной раз восхваляя их ценный состав из полезных микроэлементов и витаминов. Можно отдать предпочтение омлету с тостом из цельного зерна – такой вариант перекуса после тренировки позволит зарядиться энергией и положительным образом повлияет на мышцы.

Цветная капуста

Фитнес-эксперты утверждают, что цветная капуста в качестве продукта для питания после тренировки превосходит по своему положительному воздействию на организм даже прославленную брокколи. Кроме того, цветная капуста помогает сжигать жир.