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В этом году грипп в Латвии распространяется быстрее, чем обычно, и количество случаев заражения им в десятки раз больше, чем в прошлом сезоне. Медики предупреждают, что возможность заболевания гриппом нынешней зимой очень велика, и предполагают, что вскоре количество больных гриппом в стране стремительно увеличится.

Вирус гриппа – более смертоносный, чем вирус Эбола

Грипп заразен и не позволяет человеку ни работать, ни толком отдыхать, буквально "захватывая" весь организм в коротки срок. Недаром само слово "грипп" произошло от французского "la grippe", что в переводе означает охватывать или "схватывать".

Грипп обладает быстрой "реакцией". После инфицирования вирусом (чаще всего типа А, В и С) симптомы констатируют уже через 48-72 часа, с весьма острым началом, стремительным повышением температуры тела до 38–40 градусов, сильной головной болью, болью в мышцах и суставах, чувством першения в горле, сухим и раздражающим кашлем, болью за грудиной и выраженным упадком сил.

Грипп держится долго – больной встает на ноги в течение недели, но последствия болезни и упадок сил могут ощущаться еще долгое время. Вирус гриппа мощный и более смертоносный, чем вирус Эбола. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от вызванных гриппом осложнений ежегодно умирают примерно 250-500 тысяч человек.

Вакцина. Поезд ушел

Сейчас, когда вирус гриппа уже "в эфире", проводить вакцинацию поздно. В Центре профилактики и контроля заболеваний вакцинацию против гриппа рекомендуют всем, но особенно -- людям в возрасте старше 65 лет и лицам с различными хроническими заболеваниями. Для этих групп людей вакцинирование против гриппа в размере 50% компенсируется государством. Для определенных групп детей вакцинация компенсируется даже в размере 100%. Важно помнить, что, выбирая вакцину, вакцинацию надо проходить заново каждый год. Лучше всего делать это осенью, когда еще не начался новый сезон болезни. Однако следует помнить, что вакцина не всегда является гарантией. Существуют вирусы разных видов, и порой мы вакцинируемся против одного типа вируса, а сталкиваемся с совершенно другим, от которого не защищены.

Сениоры в этом году -- самые незащищенные

Во время предыдущего сезона болезнь особенно тяжело затронула людей старшего возраста. Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Эдите Теттере считает, что в случае, если и в дальнейшем доминирующим вирусом гриппа останется тот, что встречается сейчас, то и в нынешнем сезоне существует большой риск того, что от гриппа особенно пострадают представители возрастной группы от 65 лет и старше.

Почему у сениоров понижен иммунитет? С годами у людей развивается атрофия поджелудочной железы, в результате чего сокращается синтез и количество в организме Т-клеток (иммунных клеток). Кроме того, иммунная система с возрастом теряет память -- "забывает", с какими микробами ей надо бороться, и, когда они появляются, не распознает их. Для сениоров характерна также нехватка важных для иммунной системы питательных веществ, потому что пожилые люди питаются более однообразно.

Меняется ли "иммунный" ответ и заболеваемость гриппом при дополнительном употреблении комплексов минеральных веществ и витаминов?

Ответ на этот вопрос выяснялся в ходе исследования, которое продолжалось в течение года и в котором участвовали практически здоровые люди в возрасте 50-65 лет. При приеме небольшой дополнительной дозы микро-питательных веществ (100% дневной дозы) уменьшается количество дней болезни и заболеваемость инфекциями дыхательных путей. Значительно увеличивается количество иммунных клеток, причем наиболее выраженно -- у тех участников, у которых первоначально был констатирован дефицит одного или нескольких питательных веществ.

В обзоре, в котором указаны вещества, эффективные для профилактики и лечения вирусных инфекций, в одном ряду с лекарствами упоминается целый ряд природных веществ, минеральных веществ и витаминов. Профилактический прием витамина С (≥200 мг/день) уменьшает время болезни и тяжесть симптомов, что показало обобщение данных о 93 исследованиях с общим количеством участников 11 306. Если простуда уже началась, надо искать цинк – при его приеме в течение первых 24 часов после появления симптомов простуды (от 4,5 – 23,7 мг/цинка в день), значительно уменьшается длительность простуды и у детей, и у взрослых. Доказано, что те, кто употребляют эхинацею, простывают в среднем на 65% реже, а если все-таки заболевают, то выздоравливают быстрее.

Для того, чтобы во время сезона гриппа упомянутые витамины, минеральные вещества и дары природы можно было принимать вместе, как для профилактики, так и с целью содействия выздоровлению, на полках латвийских аптек имеется комплекс для иммунитета, уменьшения усталости и здоровья дыхательных путей – LYL immunUP®. В его составе 17 веществ – шесть повседневно необходимых витаминов, четыре важных для организма минеральных вещества и экстракты семи давно знакомых и признанных растений. Натуральный витамин С получен из самого богатого источника витамина С – вишни Ацерола. "Солнечный" витамин D3 содержится в рекомендуемой суточной дозе. Комплекс также содержит значительное количество витаминов группы В и витамин А. В составе LYL immunUP® имеется также антиоксидант цинк, селен, железо и медь. Комплекс дополняют растительные экстракты – эхинацеи, розмарина, липового цвета, чеснока, имбиря, куркумы и ацеролы, богатые биологически активными веществами.

Одна упаковка LYL immunUP® содержит 60 капсул. Рекомендуемая дневная доза для взрослых -- 2 капсулы в день, для детей -- 1 капсула в день. При употреблении LYL immunUP®, другие содержащие витамины и минеральные вещества продукты стоит употреблять только в отдельных случаях, когда это рекомендовано врачом. LYL immunUP® производится во Франции эксклюзивно для бренда LYL love your life®.

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