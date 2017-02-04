Следует оговориться сразу: если уж начинать пользоваться эфирными маслами, то лучше выбрать проверенные фирмы. Да, выйдет чуть дороже, зато получите отменное качество и не навредите себе.

Кроме того, ароматерапия — штука достаточно экономная в плане использования: 1-2 капли масла и вот уже эффект! А мы расскажем о самых популярных маслах и «с чем их едят».

Кстати, их и правда можно употреблять в пищу. Например, масло дикого апельсина — идеально для сладких блюд, а пару капель мятного масла сделают обычный зеленый салат — настоящим гурманским изыском. И в ожидании 14 февраля, Дня всех влюбленных, пару слов об афродизиаках не помешает.

Чтобы страсти кипели!

Можно верить или нет в силу аромата, но почему бы не проверить самим? В конце концов, Вы рискуете только тем, что получите или страстную ночь, или очень страстную ночь.

Woman |

Иланг-иланг- по праву считается одним из лидеров среди самых популярных и мощных афродизиаков. Его теплый и слегка пряный аромат стимулирует работу гипофиза, пробуждая чувственность и любовное влечение. Не зря этот компонент фигурирует в самых дорогих парфюмах и косметических средствах. Конкуренцию иланг-илангу может составить только ветивер, который тоже считается мощным афродизиаком с глубоким и многогранным ароматом.

Бергамот – способствует улучшению настроения и нейтрализации депрессивных состояний. Это вещество снимает нервное напряжение, раскрепощает и придает уверенность в себе. Вытяжка бергамота считается идеальным компонентом средств, использующихся для эротического массажа.

Гвоздика – великолепный источник эфирного масла-афродизиака, обладающего пряным, теплым и глубоким ароматом, стимулирующим выработку эндорфинов. Эфирное средство из гвоздики способствует обретению уверенности в себе и собственном успехе у противоположного пола.

Кедр – афродизиак, обладающий освежающим и бодрящим ароматом, что прекрасно подходит для мужчин, склонных к нерешительности в любовных отношениях. Распылите несколько капель в диффьюзере в комнате за романтическим ужином, и после трапезы вам обоим будет не до сна.

От простуды и вурдалаков!

Лечебная сила эфирных масел доказана очень давно, а вот какие именно ароматы помогут поднять себя на ноги во время простуды, облегчать течение гриппа, станут профилактиков в самое опасное вирусное время, а заодно и обеспечат крепким, здоровым сном — рассказываем!

Эфирное масло чайного дерева - одно из наиболее ценных масел. В эмоциональном плане именно это масло избавляет от навязчивых идей, страхов и панических атак, способствует работоспособности, активизирует мыслительные процессы, стимулирует память. Но помимо таких абстрактных вещей, как «энергетика», масло чайного дерева прекрасно справляется и с болячками.

Например, можно добавить 3 капли масла в диффузор и распылить в квартире, что поможет человеку с заложенным носом дышать и не подхватить вирус здоровым домочадцам.

Кстати, от насморка подойдет и еще один рецепт в с этим чудо-маслом. Если добавить немного эфирного масла в ванную с горячей водой (но не выше 40 градусов!) и попарить ноги, то получите не только тепловое воздействие, но и аромаингаляцию.

Еще проще - капнуть масло чайного дерева на ладони, растереть, нанести на крылья носа и несколько раз глубоко вдохнуть аромат — любой гайморит отпустит очень быстро! И для профилактики простуды помогут несколько капель масла чайного дерева на носовом платке. Просто иногда вдыхайте аромат, не вызывая подозрения окружающих.

Еще один подарок природы — мята. Здесь становится лучше кажется, все: проходит головная боль, сдается простуда, улучшается пищеварение, отступает кашель и начинается светиться кожа.

Между прочим, один лишь аромат растения способен оказать положительное физическое и эмоциональное воздействие на человеческий организм. Вдыхая аромат не только масла, но и самого растения, мы чувствуем себя бодрее и свежее. А вот для страдающих мигренью можно посоветовать нанести пару капель масла мята на виски и слегка помассировать.

Если чувствуете, что начинается заболевать и подступает то самое состояние, когда «а выпью-ка аспирина» - смешайте 3 капли мятного масла с 1 ст.л.кокосового масла и вотрите все это дело в голени, шею и ступни. Говорят, что помогает и спасает идеально, но, в крайнем случае, будете с кашлем, но вкусно пахнуть.

Стакан теплой воды с каплей эфирного масла мяты — идеально при нарушениях пищеварения, а компрессы и ингаляции на основе мятного масла помогают в лечении вирусных или простудных заболеваний. Надумали принять ванную — капните несколько капель мятного масла и получите душевное равновесие и свежесть кожи в подарок.

На ладан можно не только дышать, но и активно использовать его вместо целой домашней аптечки. Тогда уж не то, что вурдалак, никакой бронхит не прицепится.

Еще в древности люди верили, что ладан способен прогнать нечистую силу, современные же исследования показывают, что этот аромат способствует успокоению нервной системы и помогает преодолеть нервное истощение, напряжение и депрессию.

Кроме того, масло прекрасно лечит органы дыхания, препятствует увеличению лимфатических узлов, помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей, лечит насморк, имеет противовоспалительный эффект, облегчает боли в суставах, укрепляет сосуды, поддерживает опорно-двигательную систему и даже замедляет старение кожи, выравнивает цвет и разглаживает морщины. И это далеко не полный перечень всех полезных свойств одного масла.

Добавлять 1-2 капли ладана можно везде, куда душа просит: хоть в крема и шампуни, хоть в диффузор.

На самом деле, ароматерапия — целая наука, в которой бездна нюансов и охватить все за один невозможно. Главное, не налегайте на аромалампы и не жгите эфирные масла в свечах.

Дело в том, что полезные свойства масел сохраняются только в холодном и слабо подогретом виде. Как только мы начинаем кипятить всю эту красоту, то просто заполняем помещение хоть и ароматным, но горелым маслом. А это уже совсем другая история и она точно не про здоровье!