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Антибиотики мы принимаем и в горе, и в радости – и когда болеем, и в обычные дни, например, с мясом, поскольку антибиотики широко применяются при выращивании животных. В результате их употребления в организме размножаются резистентные к антибиотикам виды микроорганизмов.

Если бы микрофлору человека можно было сравнить с тропическими дождевыми лесами, то употребление антибиотиков следует приравнять к лесному пожару

В 2015 году в Европе и США резистентные к антибиотикам бактерии вызвали более 50 000 случаев смерти людей. Предполагается, что в 2050 году это число составит уже 10 миллионов. Всемирная Организация здравоохранения назвала резистентность одной из крупнейших глобальных угроз! Лучик света – эре антибиотиков предрекают скорый конец! Уже сейчас с рынка лекарств ежегодно изымается в два раза больше антибиотиков, чем поступает новых.

Помимо резистентности к антибиотикам, употребление антибиотиков также серьезно повреждает микрофлору. Они убивают бактерии в организме или останавливают их рост – к сожалению, вместе с вредными погибают и полезные для организма бактерии. Известно, что к антибиотикам чувствительна примерно треть всех видов бактерий, встречающихся в кишечном тракте. Антибиотики стремительно и существенно сокращают разнообразие и количество этих видов, оказывают влияние на поведение бактерий, на продукты, которые они производят. Дисбиотическая микрофлора может не обеспечить организму такие жизненно необходимые функции как усвоение питательных веществ, производство витаминов, а также не защищает от болезнетворных микроорганизмов. Именно употребление антибиотиков и длительно не предпринимавшаяся корректировка микрофлоры после их употребления могут стать причиной того, почему в дальнейшем развиваются нарушения обмена веществ (например, сахарный диабет 2-го типа) или иммунной системы.

Эффект от антибиотиков может сохраняться в организме еще 2 года

После употребления антибиотиков кишечная микрофлора начинает вести себя как микрофлора хронически больного человека. Когда лечение антибиотиками завершено, микрофлора в определенной мере будет эластична, и со временем ее состав может сравняться с тем, каким он был до употребления антибиотиков. Однако до этого состояния предстоит пройти долгий путь!

В долгосрочной перспективе подрывается стабильность и выносливость иммунной системы

Антибиотики кроме прочего оказывают на иммунную систему также и длительное воздействие. Атопические, воспалительные и аутоиммунные заболевания взаимосвязаны с дисбиозом микрофлоры, и в ходе отдельных исследований обнаружена тесная связь между употреблением антибиотиков в раннем возрасте и развитием этих заболеваний.

Неадекватный обмен веществ

Антибиотики считаются одним из факторов риска ожирения. Их прием в раннем возрасте способствует увеличению веса, несмотря на употребление соответствующего норме количества калорий.

Как употреблять пробиотики, если принимают антибиотики?

Микрофлору или, применяя медицинскую терминологию, микробиом, можно улучшить с помощью дополнительного приема пробиотиков. Поэтому употребление пробиотиков обязательно уже с самого начала курса и как минимум в течение 4 недель после окончания курса антибиотиков. Наиболее точно продолжительность приема установит гастроэнтеролог, который на основании сданных анализов оценит состояние микробиома желудочно-кишечного тракта.

Пробиотики и антибиотики следует принимать с интервалом примерно 4 часа.

Количество пробиотиков должно исчисляться в миллиардах.

Если бы микробиом был эстрадой в Межапарке, то один-два певца там практически потерялись бы. То же самое касается и употребления пробиотиков. Количество микроорганизмов в организме составляет 1014, и только препарат, содержащий огромное количество пробиотических микроорганизмов, может быть эффективным!

Эффективны лишь некоторые микроорганизмы.

Эффективность зависит также от вида микроорганизмом. В этой связи последствия антибиотиков особенно хорошо ликвидируют Saccharomyces boulardii. Это единственный пробиотик дрожжевого происхождения. Одним из клинически наиболее важных свойств является его способность быть устойчивым к антибиотикам. Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG и продукты, содержащие смесь нескольких различных видов пробиотиков, важны, например, в том числе для уменьшения развития вызванной антибиотиками диареи.

Содержание пребиотиков.

Очень важно, чтобы препарат пробиотиков содержал также и пребиотики, например, инулин. На начальном этапе он будет служить в качестве питательного вещества для бактерий, чтобы они смогли заселиться. Продукты, содержащие оба вида этих биологически активных соединений, например, молочнокислые бактерии и бифидобактерии вместе с инулином, называют синбиотиками. Пребиотики действуют в синергии с пробиотиками и усиливают позитивное воздействие друг друга.

Питание.

Во время употребления пробиотиков особенно рекомендуется задуматься о полноценном питании, содержащем помимо прочего большое количество клетчатки – ее источником служат бобовые, фрукты и овощи. При выборе полноценного питания, пробиотики смогут дать наилучший эффект.

Единственный пробиотик в Латвии с таким большим количеством и разнообразием бактерий

LYLBIOTIC – комплекс молочнокислых бактерий, бифидобактерий и Saccharomyces, обогащенный пребиотиком инулином и цинком в его особой форме.

Одна капсула LYLBIOTIC содержит еще небывалое в Латвии количество – 11,2 млрд. КОЕ и разнообразие – 9 видов высокоактивных бактерий.Запатентованная оболочка капсулы EMBO CAPS Acid protection® гарантирует стабильность бактерий в течение всего времени хранения и защищает их от воздействия желудочной кислоты. Благодаря способу получения, бактерии активизируются только в кишечной среде.

Инновационная оболочка капсулы и форма бактерий позволяют не хранить LYLBIOTIC в холодильнике.

Ведущий пробиотик LYLBIOTIC обеспечивает более низкую цену, с учетом количества и интенсивности содержащихся бактерий. Дневная доза только 1 капсула.

Продукт произведен во Франции.

Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание