Диетологи назвали самый полезный фрукт
Woman | 15 февраля 2017 года, 13:32
В 1 киви содержится: суточная доза витамина С - 75 мг, 0,3 г жира, 11 г углеводов, 1 г белка, 2,6 г клетчатки, 4 мг натрия и полностью отсутствует холестерин. И все это всего в 46 калориях.
Второе место среди «самых полезных фруктов и овощей» занял ячмень. Он способствует снижению количества жиров в организме.
Не менее полезной является и клюква. В ней содержится очень много флавоноидов, которые защищают организм от инфекций и онкологических заболеваний.
На четвертое место диетологи поставили кефир, а на пятое - брокколи.
Источник: passion.ru