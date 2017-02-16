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Тенденции последнего времени показывают, что вмешательство пластической хирургии в наш внешний вид становится все менее популярным. Мы ищем другие способы для продления своей красоты. В идеальном случае – природные средства, помогающие организму и в особенности лицу сохранить то, что хотят отнять годы. Но может ли природное быть еще и действенным?

По инициативе известного в Латвии и признанного фармацевтического бренда LYL love your life®, была разработана формула, основанная на последних научных исследованиях организма, и в особенности крупнейшего органа человека – кожи, в направлении противостояния возрасту. Главной установкой бренда являлось, чтобы составные части крема были натуральными, и anti-aging действие крема было не пустым обещанием, а процессом с заметным результатом.

Благодаря этой идее, раскрыт секрет омоложения – LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème и LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème! Важнейшая роль в процессе возрождения клеток нашего организма и восстановления кожи отводится антиоксидантам. Это вещества, защищающие нас от оксидативного стресса, под воздействием которого в качестве конечного продукта в организме образуются свободные радикалы. Они, в свою очередь, исчерпав имеющиеся в организме запасы антиоксидантов, присоединяются к другим молекулам, вызывая повреждение ДНК клеток, в результате чего и ускоряется процесс старения кожи.

Эффективность формулы кремов LYL ASTAXANthin скрывается в научно исследованных, признанных специалистами и запатентованных составляющих – подборке самых мощных в природе антиоксидантов, действующих в синергии и дополняющих друг друга, создавая устойчивый эффект. Кремы LYL ASTAXANthin созданы по особой технологии и выполняют трехкратную anti-aging функцию: восстанавливают – защищают – лечат.

Как действуют кремы LYL ASTAXANThin?

Ведущим компонентом в составе крема является самый мощный из известных в природе антиоксидантов – астаксантин, который получают из микроводоросли Haematococcus pluvialis. В качестве антиоксиданта, астаксантин в 65 раз активнее витамина С, в 54 раза сильнее β-каротина и в 100 раз эффективнее α-токоферола.

За счет использования астаксантина достигается мощный эффект, способствующий функции регенерации или восстановления кожи.

Входящие в состав экстракт коры полярной сосны и ликопен или масло семян томата обеспечивают сильнейшую защиту кожи от оксидативного стресса, исцеляя микровоспаления кожи, обновляя кожу на уровне клеток, тонизируя уставшую кожу, а также выравнивая имеющиеся морщинки и замедляя образование новых.

Масло семян клюквы укрепляет слой эпидермы, а также обеспечивает превосходное увлажнение и питание кожи.

В качестве увлажняющих компонентов в состав крема включены даже два вида полезной гиалуроновой кислоты, которая является естественным образом встречающейся в организме молекулой и больше всего сконцентрирована именно в коже. Говоря проще, принципом действия гиалуроновой кислоты является привлечение и удержание молекул воды в коже, таким образом увлажняя ее во всех слоях кожи. При старении количество гиалуроновой кислоты в коже сокращается, появляются признаки увядания кожи – дегидратация, атрофия, потеря эластичности кожи.

Эффективность кремов дерматологически доказана

• лифтинг-эффект 97%

• увлажнение на 82% глубже

• на 64% уменьшаются мелкие морщинки

Позитивное действие продукта было доказано в ходе дерматологического тестирования, в котором участвовали латвийские женщины и мужчины в возрасте от 26 до 55 лет.

Уже через четыре недели регулярного использования LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème и LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème были замечены первые изменения – заметно улучшилось общее состояние кожи, кожа стала более эластичной и упругой, более незаметными стали морщинки средней глубины, заметно сократились вызванные сухостью поверхностные морщинки, а также улучшилось состояние средне глубоких или мимических морщинок (т.н. гусиных лапок). Участники теста признали, что кремы обладают хорошими увлажняющими свойствами – кожа получала увлажнение в течение всего дня, и, при нанесении, ощущался выращенный стягивающий или лифтинг-эффект. Наблюдалось также благотворное влияние и у людей с покраснением кожи и пигментацией.

Подходит ли крем для лица и зоны вокруг глаз LYL ASTAXANthin именно для твоего типа кожи?

Согласитесь, бывало, что реклама продукта обещает неповторимый результат! Так и кажется – вот он, настоящий! Однако, ознакомившись с составом включенных в продукт веществ, возвращаем крем на полку, потому что не хочется вредить своему здоровью из-за химического состава. Формула LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème и LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème основана только на натуральном сырье. Это встречающиеся в природе активные вещества, которые обеспечивают желательный эффект, но не вредят здоровью. Лоте Тисенкопфа-Илтнере (руководитель предприятия Madara cosmetics): "В сотрудничестве с LYL love your life® на предприятии Madara производится очень интересный продукт для ухода за кожей – крем для лица и глаз, с использованием одного очень инновационного вещества – астаксантина, который является мощным антиоксидантом, выделенным из водорослей. Я оцениваю этот продукт очень позитивно, ведь при использовании такого активного вещества достигается очень мощное антивозрастное и препятствующее старению действие. В то же время формула абсолютно натуральная, ведь и это активное вещество, защищающее кожу от свободных радикалов и старения, и сама база всей формулы – натуральные, с использованием различных природных увлажняющих, питательных, выравнивающих веществ, а также без синтетических консервантов и ароматизаторов".

Благодаря уникальности кремов за счет формулы входящих в состав природных антиоксидантов, их могут использовать обладатели всех типов кожи лица, как утром, так и вечером, обеспечивая коже комфортные ощущения в течение всех суток. Мужчины могут пользоваться кремом также в качестве средства после бритья, которое будет лечить и защищать кожу.

Высокой оценки специалистов удостоилась и упаковка крема для лица LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème – специальный безвоздушный флакон или герметически закрытый дозатор, исключающий контакт с воздухом, светом и попаданием в крем нашей микрофлоры, таким образом сохраняя еще большую антиоксидантную активность.

Крем для кожи лица LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème и для зоны вокруг глаз LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème можно приобрести в крупнейших аптеках Латвии.