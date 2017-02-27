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Традиционно Бал Марты, который проходит в пятизвездочном рижском отеле "Grand Palace Hotel Rīga", является одним из самых ярких и красочных благотворительных мероприятий.

Почетные гости, яркая программа, гостеприимные хозяева, лотереи и розыгрыши помогают собрать средства для детских домов и больниц.

В этот раз дело касалось Детской клинической университетской больницы. Благодаря собранным средствам на днях онкогематологическому отделению BKUS было передано новое оборудование.

В частности: веноискатели, пульсоксиметры, цифровые тонометры, подушки от пролежней, электронные весы, а также музыка и сказки, которые необходимы, чтобы поддерживать в маленьких пациентах душевное и эмоциональное здоровье.

В мероприятии принимали участие организатор "Бала Марты" Светлана Лев, оперный певец и основатель "фонда Сергея Егерса" Сергей Егерс, радиоведущая Наталья Олесик, председатель общества поддержки онкогематологического отделения BKUS "Blastiņš", а также почетный австрийский консул Бернард Лев.

"Бал Марты" проводится каждую осень и ежегодно определяются новые цели для пожертвований. Сейчас известно, что финансы, которые соберут осенью 2017 года, отправятся на помощь двум школам-интернатам для детей с особыми потребностями.