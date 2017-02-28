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Польза для здоровья красного вина значительно превосходит таковую от упот­ребления других алкогольных напитков. Так, вино (сухое), в отличие от других видов алкоголя, не калорийный напиток и даже является инструментом профилактики ожирения. Красное вино — прекрасный источник антиоксидантов (флавоноидов и полифенолов), которые обладают противораковыми свойствами и способствуют предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Представляем вашему вниманию некоторые из полезных свойств красного вина.

Как отмечалось ранее, красное вино является богатым источником антиоксидантов, в частности полифенола под названием ресвератрол. Он защищает клетки организма от повреждений и предотвращает развитие хронических заболеваний.

Предотвращение развития возрастной потери памяти

Недавние исследования показали, что ресвератрол также может помочь в предотвращении возрастной потери памяти.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

По данным журнала «Nature», красное вино подавляет синтез эндотелина-1 — белка, ответственного за накапливание жиров вдоль стенок кровеносных сосудов, что приводит к развитию атеросклероза. Вино также имеет высокие уровни процианидинов — фенолов, участвующих в процессе окисления липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Противовоспалительные и разжижающие свойства

Американское химическое общество (American Chemical Society) утверждает, что фенолы, выявленные в красном вине, пред­отвращают агрегацию тромбоцитов, таким образом препятствуя образованию тромбов, которые могут закупоривать кровеносные сосуды. Общество утверждает, что разжижающие кровь свойства вина выше, нежели у ацетилсалициловой кислоты.

Профилактика слабоумия и болезни Альц­геймера

Ресвератрол в вине также играет нейрозащитную роль и усиливает деградацию бляшек, образование которых может привести к развитию болезни Альцгеймера. Он также противодействует возрастной дегенерации нейронов.

Замедляет процесс старения

Гарвардская медицинская школа (Harvard Medical School), США, рекомендует ежедневную суточную дозу употребления ресвератрола (содержащегося в красном вине) для более продолжительной и здоровой жизни.

Профилактика сахарного диабета

Вино предотвращает развитие осложнений в начале развития сахарного диабета, вызванных оксидативным стрессом. Это также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом II типа.

Повышение плотности костной ткани и профилактика остеопороза

Высокое содержание кремния в красном вине обеспечивает повышенную плотность костной ткани, а также может выступать в качестве защитника здоровья костей у женщин в период менопаузы за счет фитоэстрогенов, содержащихся в нем.

Снижение риска развития желчнокаменной болезни и камней в почках

Исследования, проведенные в Гарвардской медицинской школе, указывают на сниженный риск образования камней в желчном пузыре у лиц, регулярно (каждый день) употребляющих умеренную порцию красного вина. Вино также снижает частоту образования камней в почках при употреблении его в умеренных количествах.

Антиаллергический эффект

Исследования доказали, что красное вино уменьшает выраженность симптомов аллергии у некоторых людей и повышает их устойчивость к аллергенам.

Мочегонные свойства

Как и другие виды алкогольных напитков, вино обладает мочегонными свойствами и вымывает токсины из организма во время мочеиспускания.

Здоровье зубов

Согласно данным недавнего исследования красное вино и экстракт виноградных косточек потенциально могут помочь в пред­отвращении развития кариеса.

Косметические свойства

Ресвератрол также уменьшает рубцы, вызванные радиацией, и является компонентом многих косметических продуктов.

Источник: Аптекаonline