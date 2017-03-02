Woman |

Неблагодарные мужчины придумали, что мы им плешь проели, а на самом деле, у слабый пол не всегда может похвастаться косой до пояса. И вот тут на помощь приходит трихолог - в компетенцию которого входит лечение более серьезных проблем волос и кожи головы.

О том, в каких случаях для оздоровления волос требуется более серьезное лечение, рассказывает одна из самых опытных врачей-трихологов в Латвии, а также приглашенный лектор Академии здоровья и красоты BENU др. Инга Земите.

«В природе волос создан таким образом, чтобы он рос, однако в случае определенных проблем этот рост нарушается. Если отнестись к этому несерьезно, то можно и совсем лишиться волос. Примерно в 20 % случаев проблемы пациентов бывают очень редкими и тяжелыми, между тем в 80 % установить причины и найти решение бывает достаточно легко.

Одна из наиболее частых жалоб, с которыми пациенты обращаются к трихологу, – это выпадение волос. Чаще всего встречается диффузное выпадение волос – когда волосы выпадают равномерно по всей голове.

Чаще всего, проблема вызвана стрессом, нагрузкой, хроническими заболеваниями, проблемами щитовидной железы, а также приемом специфических медикаментов. Однако достаточно заглянуть на три месяца в прошлое, и зачастую бывает легко понять, почему выпадают волосы.

А вот мужские залысины говорят о врожденной повышенной чувствительности корня волоса к мужским гормонам. Женщины также часто страдают от такого диагноза, но у них это проявляется в том, что волосы теряют объем и становятся более тонкими. В таких случаях трихолог сначала старается остановить само выпадение, затем возвращает объем волос, а дальше уже разрабатывается план поддержания результата.

Причиной того, что шевелюра перестает радовать, могут стать и грибковые заболевания. Причем, часто люди бывают удивлены, услышав подобный диагноз, потому что грибковые заболевания присутствуют на голове без заметной отечности, зуда или других раздражающих симптомов.

Не менее важно бывает и избавиться от перхоти. Но болезнь такое состояние или нормальное положение вещей определяется самочувствием пациента: есть ли зуд, покраснения и т.д. Если все эти факторы в наличии — это уже, так называемый, себорейный дерматит.

Но в любом случае, главное, вовремя оказаться на приеме у специалиста, чтобы начать применять правильные средства ухода, сдать необходимые анализы, которые объяснят ваше состояние и следовать назначенному лечению.

По словам врача, большинство подобных проблем можно остановить и решить достаточно быстро. Главное, не заниматься самолечением. Практика показывает, что никакой боярышник лысину не исправит.