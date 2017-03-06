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Не все виды спорта одинаково полезны. К такому выводу пришли австралийские ученые из Сиднейского университета, опубликовавшие результаты своей работы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Они изучили данные 11 исследований, проводившихся с 1994 по 2008 год, в которых приняли участие около 80 тысяч человек. Средний возраст участников составил 52 года. Физиологи ставили перед собой цель определить, есть ли связь между видами спорта, которыми занимаются опрашиваемые, и продолжительностью жизни.

В результате они установили, что такие виды спорта, как футбол, бег, тяжелая атлетика и многие другие, никак не влияют ни на продолжительность жизни, ни на склонность к серьезным заболеваниям.

Другое дело бадминтон, теннис и сквош − выяснилось, что игры с ракеткой снижают вероятность преждевременной смерти по любым возможным причинам на 47 %, а риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 56 %.

Также полезными для здоровья оказались плавание, аэробика и езда на велосипеде.

Источник: marie clare