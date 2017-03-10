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Пробиотические бактерии лактобациллы, которые содержатся в "живом" йогурте, могут избавить от депрессии, передает The Daily Mail.

Эксперименты на мышах показали, что эти бактерии связаны со снижением концентрации метаболита - кинуренина - в крови, сопряженного с депрессией. Когда бактерий мало, то уровень метаболита повышается и проявляются симптомы депрессии.

Ученые подчеркивают важность микрофлоры кишечника для здоровья человека. Они надеются в перспективе отказаться от сложных лекарств с тяжелыми побочными эффектами, перейдя на пробиотики для изменения микрофлоры. Итак, в состоянии стресса, как было установлено, повышается риск депрессии.

Проанализировав состав микрофлоры мышей до и после эпизода стресса, ученые выявили потерю в рядах лактобацилл. Вместе с тем приходили симптомы депрессии. А потребление с пищей этих бактерий, напротив, исправляло ситуацию. Так, всего одного штамма было достаточно, чтобы кардинально поменять настроение.

Источник: ВСЕ Новости