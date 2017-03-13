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Изделия, корректирующие фигуру, можно надевать, собираясь на важные мероприятия, однако носить их каждый день не рекомендуется. Гастроэнтеролог Джон Кеммерле, дерматолог Марианн Микхейл и хиропрактик Карен Эриксон считают, что такое белье вызывает кислотный рефлюкс, изжогу, недержание и способствует развитию кожных инфекций, передает The Daily Mail. Избавиться от заболеваний, возникающих в результате постоянного использования утягивающего белья, бывает очень трудно.

Белье сжимает желудок и кишечник. Это дает проблемы с пищеварением. Помимо изжоги, любительницы утягивающего белья могут столкнуться с тем, что их кишечник потеряет способность нормально проталкивать пищу. Итог — боли, вздутие и метеоризм, возникновение диареи или запоров.

Такое белье категорически запрещено носить людям с синдромом раздраженной толстой кишки. А кислотный рефлюкс в перспективе приводит к язвам и раку. Девушкам, у которых есть проблемы с ЖКТ, и тем более тем, кто страдает метеоризмом, не рекомендуется надевать утягивающее белье даже изредка. Это, конечно, касается и беременных женщин.

Также увеличение внутреннего давления приведет к эпизодам недержания. Потом, многие, в принципе, стараются реже ходить в уборную, ведь утягивающее белье трудно снимать. Еще «минусы»: высокие утягивающие шорты не дают диафрагме полностью опускаться во время дыхания. Это провоцирует гипервентиляцию и панические атаки.

Если сидеть в таком белье, периферические нервы в ногах будут пережиматься. Возможно появление онемения и болей в ногах. Если же носить белье долго, могут появиться тромбы, варикозное расширение вен и отеки лодыжек.

Что касается развития инфекции, то риск повышен из-за особенностей материала. Он удерживает влагу, а во влажной и теплой среде прекрасно размножаются грибки и бактерии. Самая частая проблема — фолликулит. Это особенно касается полных людей.

При длительном ношении, когда легкие не полностью расправляются во время вдоха, организм испытывает кислородное голодание. Происходит плохое насыщение кислородом коры головного мозга, сердца и других жизненно важных органов.

Впоследствии женщина может испытывать головную боль, тошноту, боль в мышечной ткани, неприятные ощущения в груди, нарушение координации движений, потемнение в глазах, обморок. В редких случая нарушается зрение и координация движений.

Источник: HeadInsider